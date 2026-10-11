El Gobierno de Monterrey invita a la ciudadanía a reportar situaciones relacionadas con el bienestar animal, con el objetivo de identificar casos que requieran intervención y fortalecer la protección de perros y gatos.

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva y la Coordinación de Salud y Bienestar Animal, la población puede informar sobre presunto maltrato, animales en situación de calle, ejemplares que representen un riesgo y casos que requieran acciones de rescate.

Para facilitar la atención, el municipio dispone de dos vías de contacto: la línea telefónica 072 y el servicio de WhatsApp de Regina, Asistente MTY, en el número 81 4000 0072.

¿Cómo reportar maltrato animal en Monterrey?

Al realizar un reporte, es importante proporcionar información completa que permita identificar la situación y determinar cómo canalizarla. Entre los datos solicitados se encuentran el nombre y los medios de contacto de quien reporta, el motivo del aviso y la ubicación exacta del incidente.

También se recomienda indicar la calle, las entrecalles, la colonia y las referencias cercanas. Cuando sea posible, incluir fotografías o detalles adicionales puede ayudar a identificar las condiciones reportadas y facilitar su seguimiento.

En los reportes telefónicos, la persona debe explicar lo sucedido y proporcionar los datos que le solicite el personal de atención. Por WhatsApp, puede seguir las indicaciones de Regina para seleccionar el tipo de reporte, describir el caso y compartir la información necesaria.

Entre las situaciones que pueden comunicarse se encuentran los presuntos casos de maltrato animal, la presencia de animales en situación de calle, los ejemplares que representen un riesgo y las necesidades de rescate. La información proporcionada permite canalizar cada caso de acuerdo con sus características.

Bienestar animal en Monterrey: teléfono 072 y WhatsApp para reportes (Cortesía )

¿Qué servicios ofrece Monterrey para el bienestar animal?

Los reportes forman parte de las acciones municipales relacionadas con la salud y el bienestar animal, que incluyen labores de atención, rescate y resguardo, así como campañas de esterilización, vacunación y adopción responsable.

La participación ciudadana permite identificar situaciones que puedan comprometer la integridad de los animales y facilitar la intervención de las áreas competentes. Por ello, se recomienda comunicar los hechos con información precisa y evitar difundir datos que no hayan sido confirmados.

El Gobierno de Monterrey invita a la población a utilizar los canales disponibles y proporcionar los detalles necesarios para que cada reporte pueda ser evaluado y canalizado adecuadamente.

Líneas de atención:

Teléfono: 072.

WhatsApp Regina, Asistente MTY: 81 4000 0072.

Con estos canales, el municipio busca facilitar la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades encargadas de atender situaciones relacionadas con el bienestar y la protección animal.