El Gobierno de Monterrey realizará la quinta edición de la Academia de Emprendedoras 2026, un programa de capacitación dirigido a mujeres que buscan iniciar un negocio o fortalecer un proyecto existente mediante herramientas prácticas, formación especializada y acompañamiento empresarial.

A través del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, la iniciativa ofrecerá sesiones del 13 de octubre al 17 de noviembre de 2026, con contenidos enfocados en el desarrollo de habilidades, la consolidación de ideas de negocio y la identificación de oportunidades de crecimiento.

El programa contempla siete sesiones, con dos temas por jornada, en un horario de 10:00 a 12:00 horas. Entre los contenidos se encuentran la inteligencia artificial aplicada al emprendimiento, el programa municipal Emprende Regia, experiencias de éxito empresarial y herramientas para desarrollar hábitos orientados al cumplimiento de objetivos.

Academia de Emprendedoras Monterrey: fechas y cómo registrarse (Cortesía )

Academia de Emprendedoras Monterrey 2026: fechas y sede

Las sesiones de esta quinta edición se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, ubicado en calle Delicias 1646, colonia Mitras Centro, en Monterrey, Nuevo León.

La capacitación busca proporcionar conocimientos para mejorar la administración de los negocios, fortalecer la planeación y facilitar la toma de decisiones financieras y comerciales. También pretende generar espacios de intercambio de experiencias entre mujeres interesadas en desarrollar sus proyectos productivos.

Como antecedente, la primera generación de la Academia reconoció a 100 mujeres que concluyeron su formación en 2025. Debido al interés registrado, el Gobierno de Monterrey convirtió el programa en una iniciativa permanente para dar continuidad a la capacitación y el acompañamiento de emprendedoras.

Además, las participantes podrán conocer otras alternativas municipales de apoyo, como Emprende Regia, que contempla opciones para fortalecer negocios y acceder a financiamiento, de acuerdo con los requisitos y las condiciones de cada programa.

¿Cómo registrarse en la Academia de Emprendedoras de Monterrey?

Las mujeres interesadas en participar en la quinta edición pueden consultar la convocatoria y completar su registro a través del formulario y páginas oficiales de Gobierno Monterrey.

El programa forma parte de las acciones del Instituto Municipal de las Mujeres Regias para promover la autonomía económica, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y contribuir a que las mujeres cuenten con herramientas para generar ingresos propios.

Con esta nueva edición, el Gobierno de Monterrey busca dar continuidad a los espacios de capacitación y acompañamiento para fortalecer los emprendimientos y contribuir al desarrollo de los negocios locales.