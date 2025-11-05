El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció la habilitación de bodegas y centros de acopio en los municipios de San Pedro Lagunillas, Ixtlán del Río y Santa María del Oro, con el objetivo de garantizar precios justos y una entrega segura para las y los productores de maíz del sur del estado.

Durante una reunión con productores y productores que están próximos a iniciar su cosecha, el mandatario estatal informó que los espacios serán financiados con recursos propios del gobierno estatal, como parte de una estrategia integral para fortalecer la producción agrícola.

Estas acciones cuentan con el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y forman parte de los esfuerzos para mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.

Navarro Quintero refuerza el apoyo al campo nayarita

El gobernador también destacó que se han realizado gestiones con compradores de otros estados para asegurar la comercialización del grano que no sea adquirido por el programa “Alimentación para el Bienestar”, priorizando precios competitivos para las y los productores locales.

El campo nayarita cuenta con todo mi respaldo. Seguiremos entregando resultados, porque cuando el campo está bien, Nayarit está en paz. Miguel Ángel Navarro Quintero

Además, recordó que recientemente se pusieron en marcha centrales de maquinaria agrícola en las zonas norte y sur de Nayarit, donde se da mantenimiento al equipo adquirido por el gobierno y se ofrecen capacitaciones técnicas que elevan la productividad del campo.

Miguel Ángel Navarro impulsa estrategia para fortalecer producción agrícola en Nayarit. (Cortesía )

Otro avance clave es el Plan de Autosuficiencia Alimentaria Frijol, que inició en Tecuala con la entrega de semilla certificada de frijol pinto Saltillo. En este programa, el gobierno federal aporta el 50 %, el estatal el 25 % y las y los productores otro 25 %. Sin embargo, el mandatario asumió un 10 % adicional de la parte correspondiente a los productores, de modo que solo cubrirán el 15 % del costo total.