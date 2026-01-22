Así se vivió el caos en evento de Harry Styles en Plaza Satélite

Un verdadero caos se vivió en un evento de Harry Styles, la estrella pop de 31 años edad, celebrado en Plaza Satélite, en el Estado de México.

El desastre ocurrió cuando decenas de fans comenzaron a llegar al Mixup de Plaza Satélite para escuchar la nueva canción 'Aperture’ de Harry Styles.

Este lanzamiento es sumamente especial para los seguidores de Harry Styles, ya que su estreno oficial será el 22 de enero de 2026.

Solo 500 personas escucharon ‘Aperture’ en el evento de Harry Styles en Plaza Satélite

Videos que circularon en redes sociales mostraron el caos, gritos y empujones que se vivieron en el evento de Harry Styles en Plaza Satélite.

De acuerdo con asistentes, el desastre se debió en gran parte a que Mixup de Plaza Satélite no supo organizar los horarios y las filas, las cuales se salieron de control.