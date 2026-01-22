Así se vivió el caos en evento de Harry Styles en Plaza Satélite

Un verdadero caos se vivió en un evento de Harry Styles, la estrella pop de 31 años edad, celebrado en Plaza Satélite, en el Estado de México.
El desastre ocurrió cuando decenas de fans comenzaron a llegar al Mixup de Plaza Satélite para escuchar la nueva canción 'Aperture’ de Harry Styles.
Este lanzamiento es sumamente especial para los seguidores de Harry Styles, ya que su estreno oficial será el 22 de enero de 2026.
Solo 500 personas escucharon ‘Aperture’ en el evento de Harry Styles en Plaza Satélite
Videos que circularon en redes sociales mostraron el caos, gritos y empujones que se vivieron en el evento de Harry Styles en Plaza Satélite.
De acuerdo con asistentes, el desastre se debió en gran parte a que Mixup de Plaza Satélite no supo organizar los horarios y las filas, las cuales se salieron de control.
Harry Styles anunció a través de Instagram que solo algunas ciudades tendrían la oportunidad de escuchar “Aperture” como parte de su regreso a la música.
En el caso del Estado de México, el lugar de encuentro fue Mixup Satélite en un horario de 13:00 a 16:00 horas, con el inició de la fila en punto de las 10:00 am.
Hasta Plaza Satélite llegaron mil personas, aunque sólo 500 fueron las aceptadas para escuchar ‘Aperture’, de Harry Styles.
Más fans en el mundo pudieron escuchar ‘Aperture’ de Harry Styles
No solo los fans de Harry Styles en el Estado de México pudieron escuchar ‘Aperture’, ya que las siguientes ciudades también fueron elegidas:
- Ámsterdam
- Austin
- Berlín
- London
- Ciudad de México (En realidad Estado de México)
- Nueva York
- Paris
- São Paulo
- Sídney
- Tokio
- Toronto
Se espera que próximamente Harry Styles confirme fechas para la Ciudad de México (CDMX), como parte de su nueva gira mundial.