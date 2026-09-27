El gobierno encabezado por Adrián de la Garza en Monterrey estrechó la coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender los apagones que se registran en distintos sectores de la ciudad y mejorar la atención de las fallas en el servicio eléctrico.

El secretario de Ayuntamiento, César Garza, informó que durante el encuentro el gerente de la División de Distribución Golfo Norte de la CFE, Alfredo Calderón Martínez, dio a conocer que en los próximos meses se realizarán inversiones para renovar infraestructura eléctrica que se encuentra en malas condiciones.

De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, la CFE tiene comprometido un presupuesto de 9 mil millones de pesos para la zona metropolitana, con especial atención a Monterrey.

César Garza explicó que las fallas no necesariamente se deben a la falta de energía eléctrica, sino a la capacidad de distribución para hacerla llegar a los hogares.

Gobierno de Adrián de la Garza y CFE trabajan en acondicionamiento de calles

Durante la reunión también se señaló que una de las causas de los apagones son las ramas de árboles que entran en contacto con las líneas de distribución secundaria, situación que puede agravarse durante periodos de lluvia y viento.

Ante ello, el Gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, y la CFE trabajan de manera conjunta en la poda de árboles que representan un riesgo para la infraestructura eléctrica.

Como parte de estas labores, personal de la CFE realiza cortes seccionados del servicio cuando es necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores que llevan a cabo las podas.

Además de las labores de poda, el municipio se encarga de recoger los residuos generados por estos trabajos, mientras que la CFE realiza las acciones correspondientes sobre las líneas de distribución.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la CFE ubicadas sobre la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Bellavista.

En el encuentro también participaron la directora de Gobierno y Asuntos Interinstitucionales del municipio, María de Jesús Aguirre, así como los regidores Paola Coronado Ramírez, Roberto Gallardo Galindo, Mayela Cortés González, Martha Montemayor Flores y Diana Esperanza Gámez Garza.