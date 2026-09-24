El Gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, a través de la Tesorería Municipal, aplicará subsidios y estímulos fiscales del 23 de septiembre al 31 de octubre de 2026, con el objetivo de apoyar a las personas que mantienen adeudos y facilitar la regularización de sus contribuciones.

Los beneficios contemplan descuentos en distintos conceptos, entre ellos el impuesto predial, multas de tránsito, parquímetros y otros pagos municipales, de acuerdo con los lineamientos del Programa General y Temporal de Subsidios o Estímulos Fiscales.

La administración municipal invitó a las personas con pagos pendientes a aprovechar los apoyos disponibles durante octubre para regularizar su situación.

Monterrey ofrece 100% de descuento en recargos del predial

Uno de los principales beneficios corresponde al impuesto predial, para el que se contempla un descuento del 100 por ciento en recargos, sanciones y actualizaciones.

Además, se aplicará un 50 por ciento de descuento a los derechos rezagados por la ocupación de la vía pública para sitios de automóviles y cajones de estacionamiento.

Para las multas a propietarios de predios baldíos que no realizaron trabajos de desmonte, desyerbe o limpieza de sus inmuebles, el descuento será del 75 por ciento.

También habrá descuentos en multas y parquímetros

El programa contempla un 50 por ciento de descuento en multas impuestas por áreas de Servicios Públicos relacionadas con el servicio de limpia.

También habrá una reducción del 50 por ciento en multas por infracciones no graves al Reglamento de Tránsito, además de un 5 por ciento adicional para quienes realicen su pago en línea. Este beneficio incluye las sanciones relacionadas con el incumplimiento del pago de parquímetros.

Asimismo, se otorgará un 100 por ciento de descuento en la sanción por cheque devuelto, siempre que la recuperación del documento se realice dentro de los 90 días posteriores a que la Tesorería Municipal tuvo conocimiento del caso.

Descuentos en Monterrey estarán vigentes hasta el 31 de octubre

Los subsidios y estímulos fiscales estarán disponibles desde el 23 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que el Gobierno de Monterrey llamó a la ciudadanía a aprovechar el periodo para ponerse al corriente.

La Dirección General de Finanzas señaló que estos mecanismos buscan apoyar la economía de las familias y facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales.

Los beneficios abarcan distintos tipos de adeudos y sanciones, por lo que las personas interesadas podrán revisar el concepto correspondiente para conocer el descuento aplicable durante este periodo.