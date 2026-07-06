Monterrey abrió las puertas del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a una delegación de Arabia Saudita.

La comitiva de la Autoridad de Desarrollo de la Región de Aseer (ASDA) recorrió el C4 para conocer la estrategia de seguridad de Monterrey y evaluar acciones que puedan replicarse durante la organización del Mundial de 2034, del que Arabia Saudita será sede

Aunque el país árabe figura entre los más seguros en materia de delitos de alto impacto, sus autoridades señalaron que buscan fortalecer áreas como la logística, la movilidad y la atención al incremento de visitantes que implicará la justa mundialista.

Monterrey muestra su tecnología de seguridad a delegación de Arabia Saudita en visita al C4. (Cortesía)

Arabia Saudita analiza el modelo de seguridad de Monterrey rumbo al Mundial de 2034

Durante la visita, el comisario general Eduardo Sánchez Quiroz y el inspector general de Inteligencia, Jorge Ortega Zamarripa, presentaron la Estrategia de Seguridad para el Cuidado del Orden y explicaron el funcionamiento del sistema de monitoreo de la ciudad.

Las autoridades detallaron que Monterrey opera con una red de mil 595 kilómetros de fibra óptica, más de siete mil cámaras de videovigilancia, 85 tótems de seguridad y 510 chats vecinales conectados al C4.

Además, el sistema se complementa con dos Centros de Comando y Control (C2), ubicados en Barrio Antiguo y Parque España, así como con el uso de drones, videovigilancia y el programa Escudo para fortalecer la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Al concluir el recorrido, la delegación de Arabia Saudita destacó la tecnología implementada en Monterrey y anunció que analizará replicar estrategias de logística, movilidad, organización y seguridad para el Mundial de 2034.