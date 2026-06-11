Monterrey impulsa el proyecto Sendero Mundialista como parte de una estrategia para construir espacios públicos más seguros e incluyentes, enfocada en fortalecer la movilidad y la seguridad de mujeres, niñas y adolescentes en zonas de alta afluencia peatonal.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de corredores urbanos mediante la instalación de alumbrado público, recuperación de espacios, mejoramiento de banquetas, señalización, cruces seguros, poda de árboles y acciones de vigilancia preventiva, con el objetivo de generar entornos más seguros para quienes transitan diariamente por estas áreas.

Sendero Mundialista fortalecerá la movilidad segura rumbo al Mundial 2026

La iniciativa forma parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca dejar un legado permanente de infraestructura urbana que beneficie tanto a visitantes como a la población local, priorizando la accesibilidad y la seguridad de los grupos más vulnerables.

Además de las mejoras físicas, el programa incorpora estrategias de prevención y diseño urbano con perspectiva de género, lo que permitirá identificar puntos de riesgo y desarrollar soluciones orientadas a ofrecer trayectos más seguros y confiables.

Las intervenciones también contribuirán a la recuperación del espacio público, fomentando una mayor apropiación comunitaria y fortaleciendo la convivencia en los sectores beneficiados.

A través de este proyecto, Monterrey busca consolidar una red de trayectos seguros que facilite los desplazamientos cotidianos y ayude a reducir factores asociados a la percepción de inseguridad.

Con estas acciones, la ciudad avanza en la construcción de entornos urbanos más accesibles, iluminados y seguros, promoviendo una movilidad incluyente y una mejor calidad de vida para mujeres, niñas y adolescentes.