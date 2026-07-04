El DIF Monterrey amplió la cobertura del programa Salud Regia con la incorporación del Centro de Salud Antonio I. Villarreal, ubicado en Monterrey, con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad.

La expansión forma parte de una estrategia enfocada en garantizar el acceso oportuno a la atención médica, promover hábitos saludables y fortalecer la prevención de enfermedades mediante espacios equipados y personal especializado

Programa Salud Regia supera 12 mil atenciones médicas en Monterrey

A casi dos meses de su puesta en marcha, Salud Regia ha brindado más de 12 mil 500 atenciones médicas e incorporado a 8 mil 500 personas al programa, reflejando el interés de la población por acceder a servicios de salud gratuitos y de calidad.

Este modelo de atención médica contempla consultas de medicina general y especialidades, servicios odontológicos, entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, exámenes de la vista y graduación de lentes, con el propósito de ofrecer una atención integral para las familias regiomontanas y reducir las brechas en el acceso a la atención médica preventiva y especializada.

Además, Salud Regia fortalece las acciones de prevención y detección temprana de enfermedades, como parte de una política orientada a mejorar la calidad de vida de las familias mediante servicios accesibles, integrales y gratuitos.

DIF Monterrey busca ampliar Salud Regia a 14 centros de salud

Actualmente, Salud Regia opera en el Centro de Salud CROC en el Centro de Salud Antonio I. Villarreal, con la meta de extender gradualmente el programa a los 14 centros de salud municipales.

Esta ampliación permitirá incrementar la cobertura de los servicios médicos en distintos sectores de Monterrey y facilitar el acceso de más personas a consultas, diagnósticos y tratamientos oportunos.

Con esta ampliación, DIF Monterrey continúa impulsando programas enfocados en fortalecer la salud preventiva y ampliar el acceso a servicios médicos para la población que más lo necesita.