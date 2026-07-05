El Gobierno de Monterrey incorporó cuatro nuevas unidades a la flotilla de recolección de residuos sólidos urbanos, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y mejorar la atención en colonias de difícil acceso.

Las unidades fueron entregadas por la empresa concesionaria del servicio. Dos de ellas son vehículos de dimensiones especiales, diseñados para operar en calles estrechas y zonas altas de la ciudad, donde los camiones convencionales presentan dificultades para realizar la recolección.

Las otras dos sustituyen unidades con mayor antigüedad, fortaleciendo la capacidad operativa de la flotilla.

Monterrey amplía la cobertura de recolección de basura en zonas de difícil acceso

Con la incorporación del nuevo equipamiento, el municipio busca beneficiar a un mayor número de familias y brindar un servicio más eficiente en colonias donde las condiciones del terreno dificultaban la recolección de residuos.

Además, esta medida contribuirá a prevenir la acumulación de basura en cañadas, lotes baldíos y otros espacios públicos, reduciendo riesgos de contaminación y mejorando el entorno urbano.

Actualmente, el servicio de recolección domiciliaria opera a través de 216 rutas que atienden 940 colonias con 62 unidades distribuidas en tres turnos. También realiza la limpieza diaria de más de mil depósitos de basura ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Cada mes se recolectan en promedio 35 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, cifra que se prevé incrementar con la entrada en operación de las nuevas unidades.

Monterrey moderniza los servicios públicos con una flotilla más eficiente

La renovación de la flotilla forma parte de la estrategia del municipio para modernizar los servicios públicos, mediante vehículos más eficientes y adaptados a las distintas condiciones urbanas, lo que permitirá optimizar los tiempos de atención y fortalecer la cobertura del servicio.

Asimismo, estas acciones buscan mantener espacios públicos más limpios, contribuir a la protección del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las familias regiomontanas mediante un servicio esencial para el funcionamiento de la ciudad.

Con esta incorporación, el Gobierno de Monterrey continúa fortaleciendo la infraestructura destinada a la recolección domiciliaria de residuos, con el propósito de responder al crecimiento de la ciudad y ofrecer un servicio más eficiente a la población.