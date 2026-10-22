El Gobierno de Monterrey, inició los trabajos de rehabilitación de los parques Erie y Ontario, ubicados en la colonia Lagos del Bosque, como parte de un paquete de siete obras de infraestructura que representan una inversión total de 16 millones 620 mil 275 pesos.

Los proyectos contemplan mejoras en espacios públicos, accesibilidad peatonal y servicios en distintas colonias del Distrito Sur. Las intervenciones se realizan mediante el Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a los habitantes proponer y elegir obras para atender las necesidades de sus comunidades.

De la inversión total, 4 millones 513 mil 925 pesos se destinarán a los parques Erie y Ontario, donde se rehabilitarán áreas recreativas y deportivas y se construirá infraestructura para facilitar el tránsito peatonal.

¿Qué obras se realizarán en los parques Erie y Ontario?

En el parque Erie se instalará una techumbre metálica de 10 por 8 metros, acompañada de un firme de concreto y un barandal. También se construirán 210 metros cuadrados de banquetas, se habilitarán rampas de acceso y se rehabilitará la cancha polivalente.

Los trabajos buscan mejorar las condiciones para la práctica deportiva y la convivencia entre vecinos.

Por su parte, el parque Ontario contará con 520 metros de banquetas que funcionarán como andadores peatonales, además de rampas de acceso y tubería de PVC para futuras instalaciones.

La intervención también incluye la colocación de piso amortiguante en el área de juegos infantiles y adocreto en la zona de ejercitadores.

Estas acciones forman parte de las obras de rehabilitación de parques en Monterrey, enfocadas en mejorar la accesibilidad y el aprovechamiento de las áreas comunitarias.

¿Cuáles son las otras cinco obras del Distrito Sur?

Además de los parques Erie y Ontario, el Municipio anunció cinco proyectos en distintas colonias, principalmente para mejorar los recorridos peatonales y rehabilitar infraestructura urbana, las obras contempladas son:

Ejidal Los Remates, también conocida como San Ángel: construcción de escalinatas en un sendero.

Buenos Aires: rehabilitación del andador peatonal del camellón central de la calle Siderúrgica.

Altamira: rehabilitación de las escalinatas del sendero Guadalupe Victoria.

Burócratas Municipales: construcción de escalinatas en el sendero Manuel Gómez Morín.

Brisas: rehabilitación del canal pluvial de la colonia.

En conjunto, las siete intervenciones buscan mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad y las condiciones de los espacios comunitarios, además de atender necesidades específicas de infraestructura en el sur de la ciudad.

A través del Presupuesto Participativo, las propuestas de los habitantes se traducen en proyectos de obra pública dirigidos a mejorar el entorno cotidiano y fortalecer el uso de parques, senderos y andadores por parte de las familias.

Con esta inversión, el Gobierno de Monterrey contempla trabajos en parques, infraestructura peatonal y un canal pluvial, con el objetivo de contribuir a la conservación urbana y mejorar las condiciones de desplazamiento y convivencia en el Distrito Sur.