Monterrey inauguró tres nuevos Centros DIF al poniente de la ciudad, con el objetivo de ampliar la infraestructura de atención social y brindar apoyo integral a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, mujeres y familias de distintos sectores.

Los nuevos espacios forman parte de la estrategia para fortalecer la presencia de los servicios municipales en las colonias y facilitar el acceso a programas de asistencia, desarrollo comunitario, salud y bienestar, sin que la población tenga que trasladarse grandes distancias.

Centros DIF de Monterrey acercan servicios y acompañamiento a las familias

Los Centros DIF están diseñados para funcionar como puntos de atención cercanos a las comunidades, donde las familias podrán encontrar distintas alternativas de acompañamiento y servicios de acuerdo con sus necesidades.

La ampliación de esta infraestructura permitirá fortalecer la atención preventiva y comunitaria, además de generar espacios para actividades que favorezcan la convivencia, la integración social y el desarrollo de capacidades.

Entre los servicios que podrán acercarse a través de estos centros se encuentran acciones relacionadas con salud, orientación, atención social, actividades recreativas y programas de desarrollo comunitario, con el propósito de contribuir al bienestar de las personas que habitan en el sector poniente.

La creación de estos espacios también permitirá identificar de manera más cercana las necesidades de las comunidades y canalizar a las familias hacia los programas y servicios correspondientes.

Monterrey fortalece atención social con tres nuevos Centros DIF. (Cortesía)

Monterrey fortalece la atención social con nuevos Centros DIF

Con esta infraestructura se busca fortalecer la atención a sectores que requieren mayores apoyos, mediante una política social basada en la cercanía, la prevención y el acompañamiento.

Además de ofrecer servicios, los Centros DIF podrán funcionar como espacios de encuentro comunitario, donde las personas tengan acceso a actividades que favorezcan la participación, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos familiares y vecinales.

La ampliación de la red de Centros DIF contribuye a descentralizar los servicios municipales y acercarlos a diferentes zonas de Monterrey, facilitando el acceso de la población a programas de asistencia y desarrollo social.

Con la incorporación de estos tres nuevos centros, Monterrey amplía su infraestructura de atención social y avanza hacia un modelo de servicios más cercano a las comunidades, con espacios orientados al bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de las familias regiomontanas.