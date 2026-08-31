El Gobierno de Monterrey realizó un curso gratuito de manejo de motocicleta para más de 450 regiomontanos, como parte del programa “Maneja Seguro”, con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad vial y prevenir accidentes.

La capacitación estuvo dirigida a personas que utilizan o buscan utilizar una motocicleta y buscó proporcionar herramientas para conducir de manera responsable, identificar situaciones de riesgo y mejorar sus habilidades de manejo.

El curso fue impartido por instructores certificados de Italika, empresa que proporcionó las motocicletas, cascos, rodilleras y demás equipo de protección utilizado durante las prácticas.

Curso incluyó prácticas son simuladores y ejercicios de conducción

La jornada se llevó a cabo en el estacionamiento del Parque España, donde las personas participantes fueron distribuidas en grupos para realizar distintos módulos de capacitación.

El programa incluyó contenidos teóricos sobre cultura y seguridad vial, además de prácticas con simuladores y ejercicios de conducción.

Uno de los principales objetivos fue fortalecer los conocimientos sobre conducción preventiva, para que las y los motociclistas puedan identificar riesgos y desenvolverse de manera más segura en las vialidades.

La capacitación también estuvo enfocada en fomentar una mayor responsabilidad entre quienes utilizan motocicletas, al combinar la preparación técnica con el cumplimiento de las disposiciones de tránsito y el uso adecuado del equipo de protección.

Monterrey ofrece curso gratuito de manejo de motocicleta. (cortesía)

Curso facilitará trámite de licencia para motociclistas

Como parte de la estrategia “Maneja Seguro”, las personas que concluyeron satisfactoriamente la capacitación recibieron una constancia que facilitará el trámite de la licencia de motociclista, al acreditar la preparación práctica correspondiente.

Además, quienes completaron el curso podrán acceder a un subsidio total para el trámite de su licencia de motociclista, con lo que se busca reducir las barreras para que los usuarios de este medio de transporte cuenten con la documentación necesaria para circular. De esta manera, el programa vincula la capacitación de los conductores con el cumplimiento de las disposiciones de tránsito y la promoción de una movilidad más segura.

“Maneja Seguro” busca prevenir accidentes en Monterrey

El programa “Maneja Seguro” forma parte de las acciones del Gobierno de Monterrey para mejorar las condiciones de movilidad mediante la capacitación de los distintos usuarios de la vía pública.

La estrategia promueve una convivencia vial basada en la prevención, el respeto y la responsabilidad, con especial atención a la preparación de quienes utilizan motocicletas.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Monterrey busca fortalecer la seguridad vial y proporcionar herramientas que contribuyan a prevenir accidentes y generar traslados más seguros para todos los usuarios de las vialidades.