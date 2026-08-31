El Gobierno de Monterrey realizó durante la madrugada un operativo integral de mantenimiento en el puente de bulevar Rogelio Cantú y Anillo Periférico, en San Jerónimo, con trabajos de limpieza, deshierbe, pintura y mejoramiento urbano.

El secretario de Administración, Marcelo Segovia, y el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, supervisaron las labores realizadas por cuadrillas municipales y participaron en las acciones de limpieza y mantenimiento.

El secretario de Administración, Marcelo Segovia explicó que los trabajos nocturnos permiten atender distintos puntos de la ciudad y reducir las afectaciones a la movilidad durante el día.

Mientras Monterrey duerme, el municipio sigue trabajando. Es una instrucción de nuestro alcalde Adrián de la Garza: estar en la calle y seguir mejorando la ciudad para nuestra gente. Marcelo Segovia, secretario de Administración

Durante el recorrido, el secretario de Administración también participó con el personal de Servicios Públicos en el retiro de azolve acumulado en las ventanas de drenaje y desagües del camellón central.

Gobierno de Monterrey realiza operativo de limpieza. (CORTESÍA)

Retiran cuatro metros cúbicos de desechos

Como parte del operativo se utilizó una barredora mecánica con sistema de aspersión de agua, además de realizar labores de deshierbe, limpieza y pintura en estructuras, muros y cordones. así mismo se efectuaron trabajos de mejoramiento en el bajo puente.

Hay mucho trabajo que sucede mientras la gente duerme. Aquí están nuestros equipos, en la calle y a la hora que haga falta. Porque aquí se resuelve. Marcelo Segovia, secretario de Administración

Al concluir las labores, las cuadrillas municipales habían retirado cuatro metros cúbicos de desechos y realizado trabajos de deshierbe en cuatro mil metros cuadrados. Como parte del mejoramiento del espacio público, también se colocaron lirios, magueyes y margaritas en el bajo puente.

Gobierno de Monterrey realiza operativo de limpieza. (CORTESÍA)

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey mantiene labores de conservación y mantenimiento en vialidades y espacios públicos durante horarios de menor circulación, con el objetivo de reducir afectaciones a las actividades cotidianas de la ciudadanía.