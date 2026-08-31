Con 31 años de trayectoria, Seguritech celebra un nuevo aniversario como empresa mexicana especializada en soluciones tecnológicas de misión crítica, con una historia marcada por la innovación, la evolución de sus capacidades y el desarrollo de infraestructura orientada a fortalecer la seguridad.

Desde sus primeros proyectos en 1995, la compañía pasó de integrar tecnología disponible en el mercado a desarrollar soluciones propias para atender necesidades cada vez más complejas.

El origen de Seguritech se remonta a mediados de los años noventa, cuando inició con la comercialización e instalación de sistemas de alarma; pero rápidamente su evolución incluyó hitos como la primera central de monitoreo, en 1995; el primer proyecto municipal de botones de pánico, en 1998; la primera transmisión inalámbrica de cámaras de videovigilancia, en 1999, y la implementación de proyectos llave en mano a partir de 2002.

Posteriormente, la empresa mexicana amplió sus capacidades hacia telecomunicaciones, construcción, tecnologías de la información, ciberseguridad, inspección no intrusiva y seguridad ciudadana.

Dicha transformación le permitió a la compañía pasar de ser una integradora tecnológica a desarrollar plataformas y soluciones propias, entre ellas sus propias plataformas de IA, orientadas a la gestión de operaciones, monitoreo y atención de eventos críticos.

Actualmente, la infraestructura asociada con sus operaciones comprende más de 188 centros de comando construidos o gestionados y más de 73 mil cámaras instaladas; así como una plantilla superior a 2,100 colaboradores, quienes participan en operaciones que requieren continuidad las 24 horas, los 365 días del año.

Capital humano, certificaciones y visión de futuro

Para Seguritech, la evolución tecnológica también está vinculada con el talento especializado; de ahí que, la organización ha impulsado la capacitación de sus colaboradores mediante estándares y metodologías como ITIL, Scrum y PMI, mientras mantiene certificaciones como ISO 9001, ISO 27001 e ISO/IEC 20000-1, relacionadas con calidad, seguridad de la información y gestión de servicios tecnológicos.

No obstantes, a ese camino se suma la certificación Great Place to Work, que reconoce aspectos relacionados con confianza, bienestar y cultura laboral.

Además, la compañía también cuenta con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), como parte de su enfoque hacia las personas y las comunidades.

Por todo lo anterior, a 31 años de su fundación, Seguritech sostiene una visión basada en innovación, compromiso, resiliencia e integridad y su trayectoria refleja así una transformación continua, de una compañía dedicada a integrar tecnologías a una organización capaz de diseñar, desarrollar, implementar y operar ecosistemas tecnológicos de misión crítica para responder a los desafíos de seguridad del presente y del futuro.