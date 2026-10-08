El Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza, puso en marcha la campaña “Somos una señal en tu camino, autoexplórate”, una estrategia de prevención que busca acercar a distintos sectores de la ciudad un mensaje sobre la importancia de la autoexploración y la detección oportuna del cáncer de mama.

Como parte de la campaña camiones recolectores de basura fueron pintados de rosa para convertirse en vehículos de difusión de mensaje preventivo. Durante octubre, las unidades recorrerán distintos sectores de Monterrey con el objetivo de llevar esta información a más hogares y promover la incorporación de la autoexploración a los hábitos de cuidado de la salud.

La estrategia se desarrolla en colaboración con Red Ambiental, empresa que participa en acciones de prevención y atención dirigidas a las mujeres de la ciudad.

Monterrey suma estudios y apoyos para mujeres

Como parte de esta colaboración, durante 2026 Red Ambiental realizó la donación al DIF Monterrey de 260 estudios entre mastografías y densitometrías, además de cinco prótesis mamarias.

Durante el arranque de la campaña también se realizó la entrega de certificados para prótesis mamarias, como parte de los apoyos destinados a mujeres que han atravesado un proceso de cáncer de mama y requieren acompañamiento posterior.

La prevención constituye uno de los componentes de la atención municipal, junto con el acompañamiento a mujeres que ya han enfrentado la enfermedad. En este sentido, el DIF Monterrey mantiene acciones dirigidas tanto a la detección como a la recuperación y bienestar de las pacientes.

Entre estas acciones se encuentra el programa de Reconstrucción Mamaria, que brinda este procedimiento de manera gratuita a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama mediante el convenio de colaboración entre el Gobierno de Monterrey y el Hospital Universitario. El acuerdo fue ampliado en abril de 2026 con el objetivo de incrementar el número de mujeres beneficiadas.

Monterrey impulsa detección oportuna del cáncer de mama (cortesía )

DIF Monterrey fortalece detección y rehabilitación

Como parte de la infraestructura municipal de atención, el DIF Monterrey cuenta actualmente con cuatro clínicas de Salud Regia que disponen de mastógrafos, con el propósito de acercar estudios de detección y facilitar el cuidado de la salud de las mujeres.

El esquema de atención contempla seis Unidades Básicas de Rehabilitación renovadas, donde se ofrecen terapias de rehabilitación, incluidas terapias oncológicas, además de acompañamiento psicológico individual y grupal para quienes atraviesan un proceso relacionado con el cáncer.

La detección oportuna permite identificar alteraciones en etapas tempranas y facilitar la atención médica correspondiente. Entre las señales de alerta que deben ser valoradas por personal médico se encuentran la aparición de una masa o bulto en la mama o axila, cambios en el tamaño o forma de la mama, alteraciones en el pezón, secreciones no relacionadas con la lactancia y modificaciones en la piel.

Las autoridades de salud también recomiendan mantener medidas de detección de acuerdo con la edad, antecedentes y factores de riesgo de cada mujer.

La campaña municipal busca aprovechar la presencia cotidiana de los vehículos recolectores en las colonias para ampliar el alcance del mensaje preventivo y recordar que cualquier señal de alerta debe recibir atención médica oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey fortalece una estrategia que combina prevención, detección, atención, rehabilitación y reconstrucción, además de sumar la participación del sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Durante octubre, los camiones recolectores que participan en la campaña continuarán recorriendo diferentes sectores de Monterrey como parte de esta estrategia de sensibilización, llevando el mensaje “Somos una señal en tu camino, autoexplórate” a distintos puntos de la ciudad.