Con el objetivo de acercar oportunidades de empleo formal a las y los regiomontanos, el Gobierno de Monterrey dirigido por Adrián de la Garza, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, llevó a cabo la Macro Brigada de Empleo, una jornada de reclutamiento que reunió a 50 empresas y más de 2 mil 100 vacantes en un solo espacio.

Realizada en el Pabellón Cultural Auditorio 360° del Palacio Municipal, la jornada permitió vincular de manera directa a buscadores de empleo con empresas de distintos sectores, además de facilitar el acceso a oportunidades laborales y servicios de orientación para incorporarse al mercado laboral formal.

Monterrey realiza Macro Brigada de Empleo (cortesía )

Macro Brigada de Empleo ofrece vacantes para perfiles diversos

La jornada contempló vacantes para perfiles operativos, profesionistas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, con una oferta laboral diversa e incluyente.

Del total de oportunidades disponibles, 205 estuvieron dirigidas a personas con discapacidad auditiva y motora, mientras que 100 fueron destinadas a estudiantes mayores de 16 años.

Entre las empresas participantes estuvieron representantes de sectores como comercio, servicios, industria, salud, hotelería, alimentos, transporte, seguridad y tecnología, ampliando las alternativas para las personas interesadas en incorporarse o mejorar su situación laboral.

Durante la jornada, la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz, y la directora de Empleo e Impulso Económico, Karla Cecilia Navarro, acompañaron las acciones de vinculación entre las empresas participantes y la ciudadanía.

Monterrey realiza Macro Brigada de Empleo (cortesía )

Desde el inicio de la administración, la Dirección de Empleo e Impulso Económico ha fortalecido su papel como vínculo entre las empresas del área metropolitana y la ciudadanía.

A través de estas acciones se acercan oportunidades de empleo formal que, además de una remuneración, permiten acceder a prestaciones de ley como Seguro Social e Infonavit. La Macro Brigada de Empleo reunió en un mismo espacio a empresas y personas buscadoras de empleo para facilitar el contacto directo y ampliar las posibilidades de incorporación al mercado laboral.