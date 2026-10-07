El Gobierno de Monterrey dio seguimiento a las solicitudes ciudadanas relacionadas con las fallas en el suministro de energía eléctrica en distintos sectores de la zona metropolitana, mediante una reunión de trabajo con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Ciudad de México.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Administración municipal de Monterrey, Marcelo Segovia Páez, con el propósito de exponer las problemáticas reportadas por habitantes de diferentes colonias y mantener la coordinación con la empresa responsable del servicio eléctrico.

Durante la reunión se presentaron los reportes relacionados con los apagones recurrentes que han afectado a la capital de Nuevo León, así como las solicitudes de atención planteadas por la ciudadanía. Como resultado, ambas partes acordaron mantener la comunicación y continuar revisando los casos para avanzar en su atención.

Monterrey mantiene coordinación con la CFE

La reunión forma parte del seguimiento a las gestiones que el Municipio ha realizado previamente con representantes vecinales y personal de la CFE en Monterrey, con el objetivo de mantener un canal de comunicación entre las familias afectadas y las autoridades responsables del suministro eléctrico.

Aunque la prestación del servicio de energía eléctrica no corresponde directamente a las atribuciones municipales, el Gobierno de Monterrey mantiene labores de enlace y gestión para canalizar las solicitudes de la población ante las instancias competentes.

En este sentido, la administración municipal reiteró la importancia de escuchar las necesidades de los habitantes, dar seguimiento a sus reportes y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances que se registren en las gestiones.

Gobierno de Monterrey dará seguimiento a reportes ciudadanos

La coordinación institucional busca facilitar la comunicación entre los vecinos y la CFE, así como contribuir a que las solicitudes sean revisadas por las áreas correspondientes, particularmente en los sectores donde se han reportado interrupciones recurrentes del servicio.

El Gobierno de Monterrey también señaló que continuará trabajando de manera cercana con representantes de las colonias para conocer las problemáticas que se presenten y mantener el seguimiento de los casos ante la empresa eléctrica.

Estas acciones se suman a las reuniones previas entre el Gobierno de Monterrey y la CFE para atender los apagones registrados en distintos puntos de la ciudad y fortalecer la coordinación en torno a las solicitudes ciudadanas.

Con estas gestiones, el Gobierno de Monterrey mantiene su participación como enlace entre la población y las instituciones responsables, con el objetivo de dar seguimiento a los reportes y contribuir a la atención de las necesidades de las familias regiomontanas.