La Estrategia Escudo permitió a la Policía de Monterrey detener a cinco presuntos delincuentes en menos de 24 horas, tras distintos hechos delictivos registrados en el centro de la ciudad.

El operativo utilizó herramientas como videovigilancia, drones y unidades móviles de monitoreo, que permitieron ubicar y dar seguimiento a los sospechosos en tiempo real.

Tecnología y patrullaje fortalecen la seguridad en Monterrey

El comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, destacó que la incorporación de tecnología y la capacitación de los elementos han fortalecido la capacidad de respuesta de la corporación.

Explicó que el sistema de cámaras, los drones y las unidades móviles permiten identificar a presuntos responsables y direccionar los operativos para agilizar las detenciones.

El funcionario señaló que el Gobierno de Monterrey mantiene el compromiso de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos, tanto en casos relacionados con delincuencia organizada como con delitos del fuero común.

Cinco detenidos en Monterrey por dos presuntos homicidios

En una primera intervención, elementos municipales detuvieron a Bryan “N”, de 25 años, y Carlos “N”, de 50, por presuntos delitos contra la salud.

Ambos son investigados por su posible participación en el homicidio de un hombre con arma blanca. Los sospechosos fueron ubicados alrededor de las 7:40 horas en el cruce de Antonio Coello y Privada Iturbide, en la colonia Terminal.

La autoridad indicó que el sistema de videovigilancia del C4 permitió dar seguimiento a su trayectoria hasta concretar la detención. Además, Carlos “N” cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y se encontraba bajo arraigo domiciliario desde hace un mes.

En un segundo hecho, policías municipales detuvieron a Saúl “N”, de 23 años; Erick “N”, de 18, y Abimael “N”, de 17, este último menor de edad, por su presunta participación en otro homicidio ocurrido después de una riña.

Los tres fueron localizados durante un operativo de búsqueda en calles aledañas al cruce de Cuauhtémoc y Aramberri y quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.