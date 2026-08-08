El Gobierno de Monterrey supervisó los trabajos de aplicación de pintura termoplástica para delimitar los carriles sobre la avenida Paseo de los Leones, en su cruce con Simón Bolívar, como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial y mantener calles mejor señalizadas.

La actividad fue encabezada por la Directora General de Movilidad y Espacio Público, Martha Adriana Torres Manzo, y el Director de Seguridad Vial, Emmanuel Acevedo Ojeda, quienes constataron el avance de las labores realizadas por personal especializado del municipio.

Monterrey fortalece seguridad vial. (cortesía )

Monterrey aplica pintura termoplástica para mejorar la señalización

Los trabajos forman parte del programa permanente de mantenimiento de la señalización horizontal, mediante el uso de pintura termoplástica, un material de alta durabilidad que permite conservar la visibilidad de las marcas viales durante largos periodos.

De acuerdo con el Gobierno de Monterrey, estas acciones contribuyen a una circulación más segura para automovilistas, peatones y ciclistas.

Durante la supervisión se destacó que, en lo que va de 2026, el municipio ha aplicado 54 mil 299 metros lineales de delimitación de carriles y 9 mil 895 metros lineales de cruces peatonales.

Además, se han colocado 233 flechas de dirección, 78 señalizaciones para bici-moto, 68 prioridades ciclistas y 123 pictogramas de velocidad máxima.

Monterrey fortalece seguridad vial. (cortesía )

Trabajos buscan reducir riesgos para peatones, ciclistas y automovilistas

El programa de seguridad vial responde a los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

Estos acuerdos están orientados a reducir la incidencia de siniestros de tránsito mediante infraestructura más segura y señalización adecuada en los puntos con mayor riesgo.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno de Monterrey refrendó su compromiso de construir un entorno vial más ordenado y seguro, mediante acciones preventivas que contribuyan a proteger la integridad de quienes transitan diariamente por las calles de la ciudad.