Monterrey se convirtió en la primera sede de la Copa Mundial 2026 en implementar un programa educativo permanente, una estrategia que busca ampliar las oportunidades de formación académica para estudiantes universitarios y generar beneficios sociales que trascienden la realización del torneo.

La iniciativa denominada Legado Educativo FIFA World Cup 2026 Sede Monterrey se desarrolla en coordinación entre el Gobierno de Monterrey y la Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mediante la creación de un fondo patrimonial destinado al otorgamiento permanente de becas universitarias.

Gobierno de Monterrey impulsa fondo de becas universitarias

Como parte del arranque del proyecto, el Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza realizó una aportación inicial de cinco millones de pesos para fortalecer el fondo educativo y garantizar la continuidad de los apoyos a largo plazo.

La estrategia busca que el impacto generado por la celebración de la Copa Mundial 2026 se traduzca en beneficios permanentes para las nuevas generaciones, colocando a la educación como uno de los principales legados sociales del torneo.

Por lo tanto, la Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) colaborará en el desarrollo y fortalecimiento del programa, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la educación superior y generar mayores oportunidades para jóvenes universitarios.

Además, el proyecto contempla sumar la participación de instituciones educativas, empresas y organizaciones civiles interesadas en fortalecer el fondo patrimonial y aumentar el número de estudiantes beneficiados en los próximos años.

Educación, el legado social del Mundial en Monterrey

Con esta iniciativa, Monterrey se posiciona como la única sede de la Copa Mundial 2026 que cuenta con un programa educativo permanente vinculado directamente al evento deportivo.

La propuesta forma parte de una visión de largo plazo orientada a que los grandes eventos internacionales impulsan acciones de desarrollo humano, fortalecimiento comunitario y formación académica para las futuras generaciones.

El programa Legado Educativo FIFA World Cup 2026 Sede Monterrey busca demostrar que el legado de la justa mundialista puede ir más allá de la derrama económica y turística, al generar oportunidades reales para las y los jóvenes.

A través de este modelo, el Gobierno de Monterrey a cargo de Adrián de la Garza fortalece su apuesta por la educación superior como motor de desarrollo social y consolida una estrategia que busca beneficiar a estudiantes universitarios durante los próximos años.