Con el objetivo de impulsar la innovación educativa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, lanzó el proyecto Hub NL de Educación Superior: Conocimiento, Innovación y Vinculación, estrategia que busca consolidar al estado como un referente académico a nivel internacional.
¿Qué es el Hub NL de Educación Superior?
El anuncio se llevó a cabo tras la firma de un convenio entre:
- El gobierno de Nuevo León
- Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)
- Universidad de Monterrey (UDEM)
- Tecnológico de Monterrey y la Universidad Regiomontana (UR)
Este acuerdo permitirá que estudiantes de posgrado puedan cursar materias y recibir clases de docentes de cualquiera de estas universidades, sin importar su institución de origen.
El gobernador explicó que el esquema arrancará con programas de ingeniería, debido a su alta demanda en el sector industrial de Nuevo León, y posteriormente se ampliará a áreas como ciencias sociales, derecho, medicina y otras disciplinas estratégicas.
“Este es el arranque, como siempre Nuevo León poniendo el ejemplo; este es el arranque con algunas ingenierías y vamos a ampliar a ciencias sociales, derecho, medicina y, obviamente, cuenten con la rectoría del Estado para que se amplíe cada vez más este gran programa cuyo fin es compartir conocimiento, infraestructura e innovación”Samuel García, gobernador de Nuevo León
Asimismo, se detalló que el modelo Hub NL se basa en microcredenciales de posgrado, las cuales podrán integrarse a trayectorias académicas flexibles y reconocidas. Estas certificaciones estarán alineadas con las necesidades del mercado laboral, especialmente en:
- Inteligencia artificial
- Semiconductores
- Electromovilidad
- Ciberseguridad
- Nearshoring
- Desarrollo sostenible
Nuevo León se posiciona como referente educativo global
Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca impulsar la actualización profesional, elevar la empleabilidad y fortalecer la vinculación entre academia e industria. El objetivo es compartir conocimiento, infraestructura e innovación para fortalecer el talento altamente especializado y competitivo a nivel internacional.
El Hub NL de Educación Superior coloca a Nuevo León como pionero en modelos educativos colaborativos y refuerza su posición como uno de los principales polos de desarrollo académico y tecnológico del país.