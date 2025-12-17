Con el objetivo de impulsar la innovación educativa, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, lanzó el proyecto Hub NL de Educación Superior: Conocimiento, Innovación y Vinculación, estrategia que busca consolidar al estado como un referente académico a nivel internacional.

¿Qué es el Hub NL de Educación Superior?

El anuncio se llevó a cabo tras la firma de un convenio entre:

El gobierno de Nuevo León

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Universidad de Monterrey (UDEM)

Tecnológico de Monterrey y la Universidad Regiomontana (UR)

Este acuerdo permitirá que estudiantes de posgrado puedan cursar materias y recibir clases de docentes de cualquiera de estas universidades, sin importar su institución de origen.

Nuevo León se consolida como HUB académico internacional (Cortesía)

El gobernador explicó que el esquema arrancará con programas de ingeniería, debido a su alta demanda en el sector industrial de Nuevo León, y posteriormente se ampliará a áreas como ciencias sociales, derecho, medicina y otras disciplinas estratégicas.

“Este es el arranque, como siempre Nuevo León poniendo el ejemplo; este es el arranque con algunas ingenierías y vamos a ampliar a ciencias sociales, derecho, medicina y, obviamente, cuenten con la rectoría del Estado para que se amplíe cada vez más este gran programa cuyo fin es compartir conocimiento, infraestructura e innovación” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Asimismo, se detalló que el modelo Hub NL se basa en microcredenciales de posgrado, las cuales podrán integrarse a trayectorias académicas flexibles y reconocidas. Estas certificaciones estarán alineadas con las necesidades del mercado laboral, especialmente en:

Inteligencia artificial

Semiconductores

Electromovilidad

Ciberseguridad

Nearshoring

Desarrollo sostenible

Nuevo León se posiciona como referente educativo global

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca impulsar la actualización profesional, elevar la empleabilidad y fortalecer la vinculación entre academia e industria. El objetivo es compartir conocimiento, infraestructura e innovación para fortalecer el talento altamente especializado y competitivo a nivel internacional.

El Hub NL de Educación Superior coloca a Nuevo León como pionero en modelos educativos colaborativos y refuerza su posición como uno de los principales polos de desarrollo académico y tecnológico del país.