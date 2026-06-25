El Gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza, a través de la Dirección General de Turismo es Cultura, invitó a visitar la exposición “Este retrato no eres tú”, instalada en la Sala Corregidora del Museo Metropolitano de Monterrey. Es una propuesta que combina arte contemporáneo, tecnología e inteligencia artificial para reflexionar sobre la identidad y la forma en que las personas se reconocen a través de la mirada de los demás.

La muestra está integrada por obras pertenecientes a la Colección Guillermo Sepúlveda y de artistas vinculados a Arte Actual Galería, quienes exploran distintas perspectivas sobre el retrato y la construcción de la identidad.

El Gobierno de Monterrey inauguró la exposición "Este retrato no eres tú" en el Museo Metropolitano. (Cortesía)

Museo Metropolitano de Monterrey ofrece una experiencia inmersiva

En el marco de la Copa Mundial 2026, la exposición propone al retrato como un punto de encuentro entre culturas, experiencias y formas de identidad, aprovechando la llegada de visitantes nacionales e internacionales a la ciudad.

Uno de los elementos más innovadores de la muestra es “Memo_ia”, una inteligencia artificial desarrollada a partir del lenguaje, las ideas y los conocimientos de Guillermo Sepúlveda.

A través de un retrato digital sonoro, las y los visitantes reciben comentarios, reflexiones y cuestionamientos sobre las obras, enriqueciendo el recorrido con una experiencia interactiva.

El Gobierno de Monterrey destacó que la combinación de arte contemporáneo, tecnología e interpretación convierte esta exposición en una experiencia inmersiva que propone nuevas formas de acercarse al retrato y a la construcción de la identidad.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno de Monterrey reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la oferta cultural y la promoción de espacios que fomenten el diálogo, la reflexión y el acceso al arte contemporáneo.

La exposición “Este retrato no eres tú” permanecerá abierta de martes a domingo, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, con entrada libre, en el Museo Metropolitano de Monterrey, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.