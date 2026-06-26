El Gobierno de Monterrey, a cargo de Adrián de la Garza puso en marcha el programa Observatorio Móvil Monterrey en la Alameda Mariano Escobedo, una iniciativa que busca acercar la astronomía y la ciencia a la ciudadanía mediante actividades educativas, recreativas y de convivencia familiar.

La primera jornada reunió a más de un centenar de asistentes que participaron en dinámicas relacionadas con el universo, el sistema solar y diversos fenómenos astronómicos, con el propósito de despertar el interés por el conocimiento científico entre personas de todas las edades.

Monterrey puso en marcha el programa Observatorio Móvil Monterrey en la Alameda Mariano Escobedo. (cortesía. )

Monterrey apuesta por la educación científica en espacios públicos

Durante las actividades, especialistas del Observatorio Astronómico de Iturbide de la Universidad Autónoma de Nuevo León compartieron información sobre la estructura de la Vía Láctea, los planetas del sistema solar y otros elementos del cosmos.

A través de explicaciones accesibles y actividades participativas, el Observatorio Astronómico de Iturbide de la Universidad Autónoma de Nuevo León promovió el aprendizaje científico entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas, fortaleciendo el interés por la exploración espacial y la divulgación del conocimiento.

El programa Observatorio Móvil Monterrey forma parte de una estrategia orientada a impulsar la educación ambiental y científica fuera de las aulas, aprovechando parques y espacios públicos como escenarios para el aprendizaje y la integración comunitaria.

Además de fomentar el interés por la astronomía, la iniciativa busca ofrecer experiencias culturales y educativas que contribuyan al desarrollo de la niñez y fortalezcan la convivencia entre las familias regiomontanas.

Las próximas ediciones del Observatorio Móvil Monterrey se realizarán en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de acercar estas actividades a un mayor número de habitantes y ampliar el acceso al conocimiento científico.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Monterrey fortalece la promoción de la ciencia, la educación y el uso de los espacios públicos como herramientas para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo comunitario.