El Gobierno de Monterrey realizó trabajos de limpieza y desazolve en el Canal Medular, ubicado en el sector de Barrio del Prado, para facilitar el flujo del agua y reducir riesgos durante la temporada de lluvias. Las labores se llevaron a cabo en atención a los reportes de vecinos de la zona.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, las cuadrillas municipales retiraron basura, maleza y escombro acumulados en el cauce, con el propósito de mantener despejada la infraestructura pluvial y favorecer el paso del agua durante las precipitaciones.

Estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento urbano del municipio, orientadas a atender las solicitudes ciudadanas y reducir las condiciones que pueden provocar obstrucciones y acumulaciones de agua.

Monterrey refuerza la limpieza del Canal Medular en Barrio del Prado

La limpieza de canales y cauces cobra especial importancia durante la temporada de lluvias, debido a que los residuos arrastrados por las corrientes pueden limitar la capacidad de desalojo del agua y aumentar el riesgo de afectaciones en las zonas cercanas.

El Canal Medular cuenta con antecedentes de intervenciones municipales de mayor alcance. En enero de 2024, el Gobierno de Monterrey informó que había retirado cerca de 2 mil toneladas de residuos en aproximadamente 1.5 kilómetros del cauce. Los trabajos incluyeron la remoción de basura, llantas, tierra y escombro, además de acciones contempladas para facilitar el acceso de maquinaria y dar mantenimiento al canal.

La continuidad de estas labores es relevante para sectores como Barrio del Prado y Barrio Santa Isabel, donde el mantenimiento de los cauces contribuye a favorecer el escurrimiento pluvial y atender puntos que históricamente han presentado problemas durante las lluvias.

Monterrey pide evitar tirar basura en canales y reportar acumulaciones al 072

Además de las intervenciones en canales, el municipio mantiene acciones preventivas en rejillas, bocatormentas y otros componentes de la infraestructura pluvial, con el objetivo de retirar residuos y facilitar el desalojo del agua en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno de Monterrey también llamó a la población a evitar arrojar basura, muebles, llantas y escombro en calles, arroyos y canales, ya que estos materiales pueden obstruir el paso del agua y generar afectaciones para las familias y sus viviendas.

Para solicitar atención de servicios públicos o reportar acumulaciones de residuos, la ciudadanía puede comunicarse al 072 o utilizar los canales oficiales del municipio.

Con estas acciones, Monterrey da seguimiento a los reportes vecinales y refuerza el mantenimiento de los espacios públicos y cauces pluviales, con énfasis en la prevención de riesgos y el cuidado de las comunidades ante las lluvias.