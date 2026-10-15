Vinícius Jr. reaccionó a la sanción de cuatro partidos que recibió en LaLiga, y pidió más protección para los jugadores talentosos.

El delantero del Real Madrid compartió su punto de vista tras la victoria de su equipo el miércoles 14 de octubre en la Champions League, horas después de que le impusieran una suspensión de cuatro partidos en LaLiga.

Vinícius Jr. se perderá el partido del domingo en casa contra Sevilla y el de la semana siguiente ante el Barcelona. También se perderá los duelos ante Racing Santander y Valencia.

Dicha sanción llegó por jalar del cabello a un rival y por protestar contra el árbitro.

No recuerdo a un jugador que haya tenido cuatro partidos de sanción. He intentado quitarme al jugador que tenía delante y, al final, me he enganchado a su pelo. Eso fue todo ... y tarjeta roja. Pero no dije ninguna palabra malsonante al árbitro para que me caigan cuatro partidos” Vinícius Jr., jugador del Real Madrid

Vinícius Jr. no entiende que los árbitros lo persigan

Vinícius Jr. aseguró que contra él todo es muy fácil porque el equipo rival va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien.

La afición me tiene que pitar, porque estoy ahí para marcar goles a su equipo. Pero los árbitros no entiendo" Vinícius Jr., jugador del Real Madrid

El delantero brasileño lamentó que él reciba infinidad de faltas y las tarjetas no sean tan frecuentes para sus agresores.

Al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini. Es para los delanteros. No entiendo, tenemos que defender a los jugadores que hacemos el fútbol diferente. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido... y al final la tarjeta es para mí” Vinícius Jr., jugador del Real Madrid

Vinícius Jr. fue expulsado por jalar del cabello a un rival en LaLiga (Manu Fernandez / AP)

Vinícius Jr. busca recuperar su mejor nivel

Vinícius Jr. aceptó que no vive su mejor momento como futbolista, pues no anota con el Real Madrid desde agosto pasado, y fue sustituido ante la Roma antes de que el equipo remontara el marcador.

Estoy trabajando para volver cuanto antes. Sé que no estoy en mi mejor versión, pero... ya he tenido momentos peores en los que he vuelto. Muchos han dudado de mí, siempre he dado la cara por este club" Vinícius Jr., jugador del Real Madrid

En cuanto a la evidente frustración que tuvo por ser retirado de la cancha en el partido de la Champions League, Vinícius Jr. descartó tener problemas con el entrenador José Mourinho.

Es normal, porque siempre quiero jugar todos los partidos, todos los minutos. Pero sé cuál es mi momento, cómo estoy jugando. A veces hay que salir para que entren otros jugadores y cambiar la dinámica" Vinícius Jr., jugador del Real Madrid

Vinícius fue reemplazado por Endrick, quien marcó el empate a los 85 minutos antes de que Antonio Rüdiger le diera la victoria a Madrid a los 90.