El Gobierno de Monterrey iluminó de verde el Palacio Municipal el viernes 9 de octubre, como parte de las acciones de sensibilización previas al Día Mundial de la Salud Mental, conmemorado el 10 de octubre.

La iniciativa busca visibilizar la importancia del bienestar emocional, promover la inclusión social y fomentar el respeto hacia las personas que viven con alguna condición de salud mental.

La iluminación del edificio municipal se sumó a las actividades que buscan generar conciencia sobre los desafíos relacionados con la salud mental en Nuevo León y la necesidad de garantizar una atención psicológica digna, accesible y libre de estigmas.

Palacio Municipal se ilumina de verde por el Día Mundial de la Salud Mental (cortesía )

DIF Monterrey impulsa el bienestar emocional y la inclusión

Como parte de este enfoque, el DIF Monterrey desarrolla programas y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de las familias de Monterrey, mediante apoyos y acompañamiento para atender distintas necesidades sociales y favorecer el bienestar integral.

La conmemoración también destaca la importancia de escuchar a las personas con experiencia directa en condiciones de salud mental, reconocer sus conocimientos e incorporar sus perspectivas en el diseño de políticas públicas y servicios que influyen en su vida cotidiana.

Promover una sociedad incluyente implica reducir las barreras de acceso a la atención, combatir los prejuicios y garantizar un trato respetuoso a quienes requieren acompañamiento psicológico o atención especializada. Estas acciones también buscan prevenir el estigma relacionado con la salud mental.

Monterrey busca fortalecer la atención a la salud mental

Las acciones de sensibilización sobre salud mental contribuyen a ampliar la conversación pública sobre el tema y a recordar la importancia de buscar apoyo oportuno ante dificultades emocionales o psicológicas.

El Gobierno de Monterrey señaló que, a través del DIF Monterrey y de las distintas áreas de la administración, continuará impulsando acciones para ampliar las oportunidades de atención y promover un enfoque humano, inclusivo y centrado en las personas.