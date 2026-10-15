Con el objetivo de ampliar las oportunidades para atletas con discapacidad, el Gobierno de Monterrey inauguró el Centro de Entrenamiento para Deporte Adaptado en las instalaciones de Ciudad Deportiva, equipado para las disciplinas de parapowerlifting y paratenis de mesa.

El espacio cuenta con instalaciones y equipamiento destinados a apoyar los entrenamientos de las y los deportistas, así como el trabajo conjunto con sus entrenadores. Esta área busca mejorar las condiciones para su preparación física, el perfeccionamiento de sus habilidades y su participación en competencias.

Monterrey impulsa el parapowerlifting y el paratenis de mesa con un nuevo centro de entrenamiento

Entre las disciplinas que se desarrollarán en el centro se encuentra el parapowerlifting, una modalidad de levantamiento de potencia adaptada que requiere preparación técnica, fuerza y acondicionamiento físico. También se practicará el paratenis de mesa, disciplina en la que atletas con diferentes tipos de discapacidad compiten mediante adaptaciones acordes con sus necesidades deportivas.

La apertura de este espacio busca fortalecer el entrenamiento especializado y dar continuidad a los procesos deportivos de las personas con discapacidad, mediante instalaciones enfocadas en sus requerimientos y en el desarrollo de sus capacidades.

El impulso al deporte adaptado también contribuye a generar entornos de participación e inclusión, en los que las y los atletas puedan desarrollar sus habilidades, establecer metas deportivas y acceder a oportunidades de preparación y competencia.

Estas acciones forman parte de una visión del deporte como herramienta para favorecer la integración social, la actividad física y el desarrollo individual, además de promover el reconocimiento del talento y la disciplina de quienes representan a Monterrey en distintas competencias.

Monterrey impulsa el deporte adaptado con nuevo centro de entrenamiento (Cortesía)

Monterrey amplía su oferta deportiva con el programa Deporte Adaptado 2026

De manera complementaria, el municipio cuenta con el programa Deporte Adaptado 2026, una iniciativa gratuita orientada a promover la actividad física, el desarrollo de habilidades y la integración social de personas con discapacidad en un entorno seguro y accesible.

La oferta deportiva municipal contempla otras disciplinas adaptadas, como paranatación, paratletismo, boccia y golbol, además del parapowerlifting y el paratenis de mesa. Estas opciones buscan acercar la práctica deportiva a personas con diferentes necesidades.

Con la apertura del Centro de Entrenamiento para Deporte Adaptado, Monterrey amplía su infraestructura deportiva inclusiva y promueve espacios que favorezcan la preparación, la participación y el desarrollo de sus atletas.