El Gobierno de México redujo en un 86% la zona de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, una medida que redefine las restricciones para la actividad pesquera en una región clave para la supervivencia de esta especie en peligro crítico de extinción.

La decisión de México fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y contempla cambios en las reglas de ordenamiento pesquero en la zona de San Felipe, Baja California.

El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que el objetivo es proteger a la vaquita marina, la biodiversidad y, al mismo tiempo, permitir que las comunidades pesqueras mantengan sus medios de vida.

¿Por qué México redujo el área de protección de la vaquita marina?

La reducción del área de protección en un 86% de la vaquita marina, busca establecer nuevas condiciones para la pesca en el Alto Golfo de California, donde la captura incidental representa una de las principales amenazas para la vaquita marina (Phocoena sinus).

Entre las medidas de ordenamiento se encuentran disposiciones relacionadas con el uso de redes de enmalle, cuya utilización supone un riesgo para la vaquita marina, que puede quedar atrapada y morir por asfixia.

Vaquita marina (@ernesto_mendez)

El cambio de la reducción en un 86% el área de protección de la vaquita marina por el Gobierno de México, abre un nuevo capítulo en el desafío de conciliar la conservación de la vaquita marina con las actividades económicas de los pescadores de la región.

Sin embargo, la reducción del área protegida del 86% también plantea interrogantes sobre la eficacia de las medidas para evitar que la especie desaparezca.

La vaquita marina es endémica del Alto Golfo de California y se encuentra entre los mamíferos marinos más amenazados del mundo, por lo que su supervivencia depende, en buena medida, de que las disposiciones pesqueras reduzcan los riesgos de captura accidental y permitan conservar su hábitat.