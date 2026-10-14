La planeación urbana de Monterrey y la atención a los principales desafíos de la ciudad fueron los temas centrales del Foro Líderes de México, realizado en el Auditorio Luis Elizondo del Tecnológico de Monterrey, donde se analizaron las necesidades actuales y las acciones necesarias para impulsar el desarrollo de la capital de Nuevo León rumbo a 2030.

Durante el encuentro se abordaron los retos relacionados con la seguridad en Monterrey, la movilidad urbana, la infraestructura, los servicios públicos y los programas sociales. Estos rubros requieren continuidad en las estrategias, administración responsable de los recursos y coordinación entre los distintos sectores de la sociedad.

Entre las prioridades señaladas se encuentra la recuperación y conservación de espacios públicos, así como el fortalecimiento de los servicios municipales y la atención a las necesidades de transporte de la población regiomontana.

Seguridad, movilidad e infraestructura, entre los retos de Monterrey

En materia de seguridad en Monterrey, se destacó la importancia de contar con infraestructura tecnológica que contribuya a las labores de prevención, vigilancia e inteligencia. Como ejemplo, se mencionó la red municipal de fibra óptica, que sirve como soporte para desarrollar herramientas orientadas a fortalecer las capacidades de seguridad.

La movilidad urbana también ocupó un lugar relevante durante el foro, particularmente por la necesidad de ampliar las alternativas de transporte público y desarrollar infraestructura que facilite los traslados. Aunque este servicio no es una responsabilidad exclusiva de los municipios, se señaló la importancia de sumar esfuerzos institucionales para atender las necesidades de desplazamiento.

Asimismo, el fortalecimiento de los servicios públicos de Monterrey y la conservación de los espacios urbanos se plantearon como parte de los desafíos para mejorar las condiciones de vida de la población.

Finanzas Sanas y participación ciudadana rumbo a 2030

Otro de los ejes abordados fue el manejo de las finanzas públicas de Monterrey. Mediante la estrategia Finanzas Sanas, el gobierno municipal ha planteado la importancia de administrar responsablemente los recursos, evitar la contratación de nueva deuda pública y generar condiciones para destinar presupuesto a obras, infraestructura y programas de atención ciudadana.

La participación ciudadana también destacó como una herramienta para identificar prioridades y orientar las decisiones públicas. En este ámbito, el Presupuesto Participativo 2026 registró cerca de 35 mil participantes, cifra que, de acuerdo con lo expuesto durante el foro, triplicó la participación acumulada de los tres años anteriores.

El encuentro reunió a estudiantes, personas interesadas en liderazgo y gestión pública, así como representantes de distintos municipios metropolitanos, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre los desafíos urbanos y la colaboración entre gobiernos y sociedad.

Los temas analizados colocaron sobre la mesa la necesidad de mantener una visión integral del desarrollo de Monterrey rumbo a 2030, en la que seguridad, movilidad, infraestructura, servicios públicos y participación social se articulen mediante estrategias de largo plazo.