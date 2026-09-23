Martha Herrera, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Monterrey, pidió al alcalde Adrián de la Garza solicitar licencia a su cargo si sus intereses están enfocados en otros temas y no en la atención de las necesidades de las y los regiomontanos.

Durante una rueda de prensa realizada en Casa Naranja, Herrera señaló que, desde su perspectiva, el Municipio de Monterrey ha dejado de lado la atención ciudadana y los servicios básicos, entre ellos el bacheo, la recolección de basura, el mantenimiento de parques, el funcionamiento de luminarias y la transparencia en asuntos municipales.

La dirigente municipal de MC sostuvo que las fallas en estos servicios son una de las principales quejas que ha recogido durante sus recorridos por distintas colonias de Monterrey.

Martha Herrera señala deficiencias en servicios de Monterrey

Herrera afirmó que en los recorridos realizados por colonias del municipio ha encontrado reclamos relacionados con baches, luminarias que no funcionan, falta de limpieza en plazas y problemas con la recolección de basura.

Ante este panorama, consideró que la administración municipal debería concentrarse en resolver las necesidades básicas de la población y cuestionó que el alcalde pueda estar enfocado en otros asuntos.

Asimismo, Martha Herrera señaló que el Municipio ha sido omiso, según dijo, en proporcionar información sobre el destino de los recursos obtenidos mediante el cobro de parquímetros, cuya recaudación, aseguró, aumentó casi cuatro veces durante el último año.

Movimiento Ciudadano cuestiona transparencia sobre parquímetros

La dirigente de MC Monterrey expuso que solicitaron información sobre el programa al que serían destinados los recursos derivados del incremento en el cobro de parquímetros.

De acuerdo con Herrera, el Ayuntamiento respondió que “no se tiene registro” sobre el programa referido. También indicó que solicitaron una copia del contrato entre el Municipio y Cargo Móvil para el cobro de parquímetros, pero recibieron una liga que, según señaló, no arrojó resultados.

Por ello, Herrera cuestionó la falta de información disponible sobre el destino de estos recursos y demandó mayor transparencia por parte de la administración municipal.

Sandra Pámanes y Baltazar Martínez respaldan reclamos de MC

Por su parte, Sandra Pámanes, diputada local y coordinadora de la bancada de MC en Nuevo León, señaló que el presunto abandono de los ciudadanos por parte del Municipio puede observarse en los recorridos realizados en las calles y, según sus declaraciones, en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Pámanes aseguró que Movimiento Ciudadano continuará señalando las situaciones que considere necesario denunciar y afirmó que buscarán que el gobierno municipal responda a las exigencias de las familias regiomontanas.

A su vez, Baltazar Martínez, dirigente de Movimiento Ciudadano Nuevo León, sostuvo que la población de Monterrey merece respuestas y transparencia por parte de su gobierno municipal.

Martínez añadió que MC buscará las vías legales y administrativas para que las dudas planteadas por la ciudadanía sean atendidas y pidió que el gobierno municipal trabaje en la solución de las problemáticas señaladas.