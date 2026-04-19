Durante la ceremonia de juramento de los Círculos Ciudadanos en Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano perfiló a Martha Herrera como su candidata en Monterrey rumbo a las elecciones 2027.

La revelación llega pocos días después de que Martha Herrera dejara la Secretaría de Igualdad e Inclusión Estatal, con la intención de participar en la reorganización de Movimiento Ciudadano.

Movimiento Ciudadano perfila a Martha Herrera como candidata a la alcaldía de Monterrey (@Movimiento Ciudadano)

Dante Delgado y Álvarez Máynez respaldan candidatura de Martha Herrera

Durante el evento, su candidatura fue respaldada por Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, quienes señalaron que el perfil de Martha Herrera cuenta con experiencia en programas sociales y operación en campo.

Hoy, toda la energía, compromiso y capacidad de Martha estará concentrada en la ciudad de Monterrey, cerca de ustedes, lo que me da la tranquilidad y la certeza de saber que a las y los regios les va a ir mejor, mucho mejor" Dante Delgado

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez comentó que Martha Herrera está aquí para dedicar su tiempo a la ciudad que ama, y que ellos estarán presentes para hacer posible un Monterrey mejor.

“Martha Herrera está aquí para darle su tiempo a la ciudad de sus amores y nosotros estaremos aquí para hacer posible un mejor Monterrey, el mejor Monterrey de la historia, que será el Monterrey que se construya a partir de 2027”

Finalmente, el dirigente del partido reafirmó que Martha Herrera será la candidata para la contienda municipal, en un proceso que, según se explicó, empezará a consolidarse desde ahora con el trabajo en territorio.

Movimiento Ciudadano perfila a Martha Herrera como candidata a la alcaldía de Monterrey (@Movimiento Ciudadano)

Movimiento Ciudadano activa su estructura con mil 500 Círculos Ciudadanos

En el evento liderado por Martha Herrera, Movimiento Ciudadano informó su estrategia territorial en Monterrey al oficializar la toma de protesta de mil 500 Círculos Ciudadanos con miras a 2027.

Herrera destacó que la consolidación de estos círculos marca el arranque de una estrategia centrada en reorganizar el trabajo desde las colonias, fortalecer la presencia en territorio y reconstruir el vínculo con la ciudadanía.

De acuerdo con la dirigencia, los Círculos Ciudadanos operarán en las 757 secciones electorales del municipio, con la misión de: