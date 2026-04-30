Martha Herrera, Coordinadora Operativa Municipal de Movimiento Ciudadano en Monterrey, recibió el galardón “Mujer que Inspira 2026” en la categoría de Política, en reconocimiento a su trayectoria en la gestión pública, liderazgo e impulso a políticas de igualdad en Nuevo León.

La distinción fue otorgada por la Red de Mujeres Empresarias de la República Mexicana, que reconoce a mujeres sobresalientes cuya labor se convierte en inspiración para la sociedad.

Martha Herrera llama a más mujeres a liderar y transformar espacios

Durante la ceremonia, realizada en Tlaxcala, Herrera agradeció el reconocimiento y subrayó la importancia de que más mujeres participen en espacios de toma de decisiones.

Señaló que no basta con ocupar cargos, sino que es necesario que las mujeres lideren, inspiren y transformen sus entornos, tanto en el sector empresarial como en el gobierno y organizaciones.

Asimismo, expresó su compromiso con una sociedad más justa e incluyente, destacando que su labor busca garantizar igualdad de derechos y oportunidades.

Al recibir la estatuilla conmemorativa y el título de Socia Honoraria de Redmuem, afirmó que este reconocimiento representa el trabajo colectivo por un México más equitativo.

Este reconocimiento no es solo personal, es reflejo del trabajo colectivo de muchas mujeres y hombres que creen en un México más justo e incluyente. Martha Herrera, Coordinadora Operativa de Movimiento Ciudadano en Monterrey.

Martha Herrera impulsa políticas de igualdad en Nuevo León

El galardón “Mujer que Inspira 2026” distingue a mujeres con liderazgo e impacto en políticas de género, ámbito en el que Martha Herrera ha destacado tanto en el servicio público como en la iniciativa privada.

Previo a su actual cargo, se desempeñó como titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, donde impulsó programas como Hambre Cero y Ayudamos a las Mujeres, contribuyendo a una reducción significativa de la pobreza en la entidad.

Además, cuenta con más de 25 años de experiencia en cooperación internacional desde el sector empresarial en Cemex, consolidando una trayectoria enfocada en el desarrollo social y la inclusión.

En la misma ceremonia, la Redmuem también reconoció a Beatriz Pacheco Barrionuevo, Dulce Silva Hernández, Claudia Corichi García y Daniela Mier Bañuelos, por su destacada participación en la vida pública y social.