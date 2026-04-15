Mariana Rodríguez Cantú realizó un recorrido de supervisión por el Centro Estatal de Atención a Personas en Condición del Espectro Autista (Centro TEA+) y el Centro de Intervención para Personas con Trastorno del Espectro Autista (CITEA), como parte de la estrategia para fortalecer la atención a la neurodiversidad en Nuevo León.

Acompañada por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, la titular de Amar a Nuevo León destacó que ambos espacios forman parte de un esfuerzo conjunto con organizaciones, colectivos y activistas para brindar diagnóstico, terapias y acompañamiento integral a personas con autismo.

Mariana Rodríguez impulsa atención integral a la neurodiversidad en Nuevo León

Durante su visita, Mariana Rodríguez subrayó la importancia de avanzar en una estrategia incluyente frente a una demanda social histórica.

De acuerdo con datos oficiales, en Nuevo León viven cerca de 58 mil personas con trastorno del espectro autista, lo que hace indispensable contar con espacios especializados.

Señaló que los centros TEA+ y CITEA buscan atender una realidad que durante años fue ignorada o atendida de forma parcial, lo que provocó diagnósticos tardíos y procesos complejos para las familias.

El Centro TEA+, operado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión, estará enfocado en:

Evaluación y diagnóstico

Vinculación institucional

Capacitación continua

Generación de información e investigación

Nuevo León fortalece inclusión con centros especializados en autismo

Por su parte, Félix Arratia destacó que estos espacios representan un paso clave para garantizar igualdad de oportunidades y mejores condiciones de desarrollo para las personas con autismo y otras condiciones de la neurodiversidad.

Posteriormente, las autoridades supervisaron el avance del CITEA, que será operado por el DIF Nuevo León y registra un 40% de construcción.

Este centro brindará atención especializada con espacios como consultorios, áreas sensoriales, escuela, cine y estacionamiento, enfocados en el desarrollo integral de las y los usuarios.

Finalmente, Mariana Rodríguez señaló que el siguiente reto será ampliar la atención hacia personas adultas y adultos mayores con autismo, con el objetivo de construir un modelo integral que acompañe todas las etapas de vida.

Con estas acciones, Nuevo León avanza hacia una política pública más incluyente, centrada en la atención digna y especializada de la neurodiversidad.