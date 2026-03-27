Mariana Rodríguez Cantú anunció la edición “Ponte Nuevo, Ponte Mundial” del Mercado Hecho en Nuevo León, que se realizará el sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en la Nave Lewis del Parque Fundidora.

Acompañada por Betsabé Rocha, la titular de Amar a Nuevo León explicó que el evento busca aprovechar el impacto económico del Mundial, con actividades de 10:00 a 21:00 horas.

Mariana Rodríguez impulsa emprendedores con Mercado Hecho en Nuevo León

Mariana Rodríguez destacó que este espacio permite a las y los emprendedores visibilizar sus proyectos, conectar y crecer, consolidándose como una plataforma clave en el estado.

Subrayó que, tras tres ediciones, el mercado ha crecido tanto en participantes como en asistentes, generando oportunidades reales para que negocios locales se vinculen con grandes cadenas comerciales.

Además, resaltó que esta nueva edición tiene como objetivo preparar a emprendedoras y emprendedores ante el contexto internacional que traerá el Mundial 2026.

Por su parte, Betsabé Rocha señaló que el evento también busca fortalecer el ecosistema emprendedor y a las micro, pequeñas y medianas empresas previo al arranque del evento deportivo el 11 de junio.

Mercado Hecho en Nuevo León reunirá 200 emprendimientos y capacitación especializada

El programa contará con la participación de instituciones públicas, empresas, cámaras empresariales, universidades y especialistas, quienes compartirán herramientas prácticas para que los negocios locales enfrenten escenarios de alta demanda.

Durante el evento, se habilitará un espacio de exhibición y venta para 200 emprendimientos locales, promoviendo el consumo interno y la competitividad en Nuevo León.

La convocatoria para participar como expositor ya está abierta en el sitio oficial, con fecha límite al 1 de abril de 2026.

Para registrarse, las personas interesadas deberán contar con folio de Hecho en Nuevo León, completar el formulario y presentar su Constancia de Situación Fiscal con domicilio en el estado.

El acceso será gratuito y familiar, con actividades como conferencias, paneles, rifas, áreas infantiles y zona de alimentos.

Sábado 25 de abril

“Vende sin límites: pon tu negocio en regla y listo para el Mundial” (SAT NL)

“Clientes felices, negocios fuertes: claves para el turismo internacional” (PROFECO)

“Evita tropiezos fiscales en temporada alta” (PRODECON)

“Pagos sin fronteras: cobra fácil a turistas de todo el mundo” (Impact Hub)

“Multiplica tus ventas: antes, durante y después del Mundial” (Impact Hub)

“Súmate al boom del delivery y aumenta tus ingresos” (Rappi)

“Así piensa y consume el turista internacional en 2026” (Secretaría de Turismo)

“Flujo de visitantes y oportunidades por zonas” (FIFA Host City Monterrey)

Domingo 26 de abril