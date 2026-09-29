El senador Waldo Fernández se dijo confiado en que Clara Luz Flores logrará regresar a Morena al estado de Nuevo León en el próximo proceso electoral.

Para ello, Waldo Fernández hizo un llamado a cerrar filas tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León.

Waldo Fernández llama a cerrar filas con Clara Luz Flores para garantizar el regreso de Morena a Nuevo León

Tras confirmarse la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en Nuevo León, Waldo Fernández se mostró optimista para que el partido regrese a dicho estado en 2027.

Con este objetivo, el senador dejó en claro que sumará sus esfuerzos al liderazgo de la morenista mediante un compromiso público.

Waldo Fernández, aspirante al gobierno de Nuevo León (Cortesía)

Fernández desestimó los cuestionamientos sobre los resultados de años anteriores al remarcar que las elecciones siempre brindan una oportunidad de reivindicación.

Para el senador, lo primordial para buscar el regreso de Morena a Nuevo León es consolidar la unidad del proyecto por encima de cualquier diferencia individual o aspiración personal que se pueda tener.

En ese sentido, Waldo Fernández reiteró la importancia de realizar un encuentro de trabajo con Clara Luz Flores a la brevedad posible para definir la estrategia conjunta que guiará los próximos pasos de Morena.

Finalmente, Waldo Fernández reiteró su convicción de que el respaldo mutuo permitirá asegurar la victoria electoral en Nuevo León en 2027.