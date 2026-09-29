Manuel Clouthier reaccionó a la derrota de su hermana, Tatiana Clouthier, en la encuesta de Morena para la coordinación de Morena en Nuevo León.

El político compartió con ironía un agradecimiento a Morena y la 4T por “no permitir” que su hermana continúe ayudándolos “en la destrucción del país”.

Asimismo, se lamentó de no poder “hacer ver a quien no quiere ver”, pues la ex titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), señaló que mantendrá su apoyo al proyecto de Claudia Sheinbaum.

“Gracias mil”: Manuel Clouthier agradece a Morena no elegir a su hermana

Manuel Clouthier agradeció a Morena, la 4T y la presidenta Claudia Sheinbaum no haber elegido a su hermana, Tatiana Clouthier, como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

A través de redes sociales, Manuel Clouthier aseguró que está agradecido por no permitir que Tatiana Clouthier “continúe ayudándolos con la destrucción del país”.

“Doy gracias a la presidente, a Morena y a la 4 t por no permitir que mi hermana Tatiana continúe ayudándolos en la destrucción del país !!! Gracias Mil !!!” Manuel Clouthier

Manuel Clouthier reacciona a derrota de Tatiana Clouthier (Manuel Clouthier/X)

Asimismo, aseguró que Morena le puso un “chingadazo” a su hermana Tatiana al no seleccionarla como candidata.

De acuerdo con Clouthier, cuando el pretexto es una desición de género, la decisión de elegir a Clara Luz Flores fue un contundente “tú no” para Tatiana Clouthier.

“Que chingadazo le pusieron la Presidenta Claudia, Morena y la 4 t a Tatiana al no seleccionarla como su Candidata porque el pretexto que se tenía era una decisión de Género pero aquí fue contundente: ‘tú no’” Manuel Clouthier

Manuel Clouthier reacciona a derrota de Tatiana Clouthier (Manuel Clouthier/X)

Tatiana Clouthier reitera respaldo a Claudia Sheinbaum

Luego de que se dio a conocer el nombramiento de Clara Luz Flores como la coordinadora de Morena en Nuevo León, Tatiana Clouthier reiteró su respaldo al proyecto de Claudia Sheinbaum.

La extitular del IMME resaltó que no tiene pensado sumarse a otro partido tras su derrota y reiteró que ha acompañado a Sheinbaum y a la Cuarta Transformación desde 2011 por lo que mantendrá firme su convicción.