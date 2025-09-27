Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, mostró el renovado cuarto de su hija Mariel con todo regalado.

A través de sus redes sociales, Mariana Rodríguez compartió este importante proyecto para su hogar, el cual, contó con la participación de diversos emprendedores locales.

Mariana Rodríguez muestra el cuarto de su hija Mariel con todo regalado (marianardzcantu / IG)

Mariana Rodríguez muestra el cuarto de su hija Mariel con todo regalado por emprendedores locales

En redes sociales, Mariana Rodríguez compartió una remodelación que realizó al cuarto de su hija Mariel.

La influencer agradeció que todo lo necesario para el cuarto de Mariel fue regalado por proveedores y emprendedores locales, quienes dijo hicieron un gran esfuerzo para poder realizar esta obra.

Según compartió en sus redes sociales, Mariana Rodríguez señaló que el proyecto participaron al menos 13 emprendimientos, entre ellos:

BV Arquitectura, encabezado por el Arquitecto Mario Blásquez

BV Home

El Orden de las cosas

Arkidz

Mínimo interiores

Tritiumtec

Arte-objeto

Perco MX

Stonia

Emma Sleep

Doma Design

Escarlata Chandeliers

L + Pani

Señaló que el proyecto del cuarto de Mariel estuvo a cargo de la firma BV Arquitectura, la cual colaboró con el resto de emprendimientos.

Destacó que el objetivo de la obra fue elaborar un cuarto para Mariel, su hija mayor, que a futuro pueda compartir con su segunda hija, Isabel.

Mariana Rodríguez muestra como será el cuarto de Mariel e Isabel

Además de compartir la renovación del cuarto de Mariel, Mariana Rodríguez compartió que el proyecto del cuarto incluye una planeación para que a futuro lo compartan sus dos hijas.

Esto debido a que la obra tomó en cuenta el crecimiento de ambas, por lo que podrán modificar sus camas desde la infancia hasta llegar a la adolescencia.

Mariana Rodríguez detalló que se inspiró en la relación con su hermana, con quien compartió cuarto, para que sus hijas también vivan esta experiencia.

Al respecto bromeó con que ya espera que sus hijas lleguen de alguna fiesta, y estén en su cuarto “chismeando” y compartiendo sus experiencias.