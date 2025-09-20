Una foto de Mariana Rodríguez y Samuel García desató rumores de que ambos tendrían la mira en la gobernatura de Nuevo León y en la presidencia de México, respectivamente.

Esta teoría surgió porque dicha foto muestra a Mariana Rodríguez con el número 27 en su playera, mientras que Samuel García usa una playera con el número 30, números que coinciden con las próximas elecciones.

Las suposiciones toman mayor fuerza al recordar que Mariana Rodríguez ya había adelantado su interés en participar por la gobernatura de Nuevo León para las elecciones del 2027.

Por su parte, Samuel García adelantó desde el proceso electoral pasado que buscará destronar a Morena en las elecciones presidenciales del 2030, bajo la bandera de Movimiento Ciudadano.

Mariana Rodríguez y Samuel García

Mariana Rodríguez es la favorita para gubernatura de Nuevo León, según Massive Caller

Una encuesta de Massive Caller de marzo de 2025 apunta a que Mariana Rodríguez es la favorita en Movimiento Ciudadano para tomar el lugar de Samuel García, en las elecciones del 2027.

Ante la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el candidato para gobernador de Movimiento Ciudadano?”, la titular del DIF Nuevo León lleva una notoria ventaja por encima de sus compañeros de partido.

Las estadísticas de Massive Caller muestran lo siguiente:

Mariana Rodríguez: 31.4%

Luis Donaldo Colosio Riojas: 27.6%

Miguel Ángel Flores: 10.7%

Héctor García García: 6.1%

Con estos datos, la foto de Mariana Rodríguez y Samuel García que desató rumores podría ir más allá de simples suposiciones, proyectándose así para competir en la presidencia del 2030.