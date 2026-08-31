La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, anunció la segunda edición de Mercado Hecho en Nuevo León: “Mujeres que inspiran”, un espacio dedicado a impulsar el talento y los negocios encabezados por mujeres en el estado.

Durante la emisión de Nuevo León Informa, la titular de AMAR a Nuevo León explicó que el proyecto surgió hace un año como una iniciativa para ofrecer un espacio exclusivo a mujeres emprendedoras y que, debido a la respuesta de la primera edición, se decidió darle continuidad.

La segunda edición se realizará los días 19 y 20 de septiembre en las dos alas de la Nave Lewis de Parque Fundidora, donde participarán 180 emprendedoras de Nuevo León.

En Nuevo León hay manos que crean, mentes que innovan y corazones que sostienen a nuestro estado con orgullo y sobre todo con mucho talento. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

Convocatoria para emprendedoras estará abierta hasta el 2 de septiembre

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, recalcó que la convocatoria para participar permanecerá abierta hasta el 2 de septiembre a través de la plataforma Hecho en Nuevo León. Las seleccionadas recibirán la notificación aproximadamente el 3 de septiembre.

Para registrarse, las interesadas deberán darse de alta en Hecho en Nuevo León, obtener su folio e inscribirse con él en la convocatoria de Mercado Hecho en Nuevo León “Mujeres que inspiran”. Posteriormente deberán revisar su correo electrónico para confirmar el registro y continuar con el proceso de selección.

Además del espacio para exhibir y comercializar sus productos, las participantes recibirán capacitaciones en temas como finanzas, administración de inventarios, marketing, construcción de marca y estrategias de ventas.

Porque en nuestro estado las mujeres somos inspiración, desde que empezamos con la primera idea hasta que la convertimos en un sueño hecho realidad. Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León

Mercado Hecho en NL tendrá conferencias y actividades familiares

El encuentro también contará con un programa de conferencias para emprendedoras y personas interesadas en iniciar un negocio o fortalecer sus conocimientos empresariales.

Entre los temas contemplados están liderazgo, inteligencia artificial, marketing, finanzas, ventas, logística, comercio electrónico, aspectos fiscales y estrategias para llevar productos de Nuevo León a nuevos mercados.

El programa incluirá además actividades para toda la familia. La Zona Kids tendrá juegos como Jenga gigante, Conecta 4 y dominó de piso, así como espacios para pintar, realizar manualidades e inflables. También se instalarán dos espacios de lactancia de “Alimentar con Amor”, uno cerca de la Zona Kids y otro en el área del escenario principal.

Mariana Rodríguez anuncia Mercado Hecho en NL “Mujeres que inspiran”.

Gobierno de Nuevo León ofrecerá servicios durante el evento

Durante el Mercado se concentrarán distintos servicios y programas de dependencias estatales para facilitar el acceso de las familias a orientación y atención institucional, por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres brindarán información sobre Deudores Alimentarios y el protocolo EVA en los negocios.

Mientras que la Secretaría de Igualdad e Inclusión ofrecerá información sobre AYUDAMOS Nuevo León, mientras que la Secretaría de Salud contará con servicios de vacunación.

Por su parte, la Secretaría de Economía, encabezada por Betsabé Rocha, ofrecerá orientación, opciones de financiamiento, apoyo para el registro en Hecho en Nuevo León e información sobre sus programas.

Esta edición, ustedes saben, tenemos tres al año, este año casi fueron cuatro, incluyendo la participación de los emprendedores en el Parque del Agua, en este caso en el marco del Mundial, vamos a tener cuatro, pero hay una que dedicamos para las mujeres y es esta edición ‘Mujeres que Inspiran’ y no hay mejor mujer que nos inspire que Mariana. Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León invitó a las familias a acudir al evento, consumir productos locales, conocer el talento de las emprendedoras y apoyar el crecimiento de los negocios creados en la entidad. También participarán el DIF Nuevo León, la Secretaría de Participación Ciudadana y CODETUR, que llevará el registro de Arráncate Nuevo León y desarrollará actividades para las familias.