Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, inauguró el Centro Cultural Casa de la Mujer Indígena, ubicado en el Centro de Monterrey, un espacio que brindará apoyos y servicios a más de 7 mil mujeres de pueblos originarios.

El evento también contó con la participación del secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz; la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan, y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín.

Casa de la Mujer Indígena en Monterrey beneficiará a más de 7 mil mujeres. (Cortesía)

Mariana Rodríguez destaca atención a mujeres de pueblos originarios

Mariana Rodríguez destacó que la inauguración del Centro Cultural Casa de la Mujer Indígena en Monterrey responde a la necesidad de ofrecer a las mujeres de pueblos originarios un espacio donde puedan ser escuchadas, recibir apoyo y contar con herramientas para desarrollar sus proyectos.

Explicó que el centro ofrecerá orientación legal, atención psicológica y apoyo para emprendimientos, además de capacitaciones que les permitan fortalecer sus conocimientos, desarrollar sus oficios y generar redes de apoyo.

En este Centro Cultural, las mujeres de los pueblos originarios podrán encontrar siempre que necesiten orientación legal, recibir atención psicológica, o si tienen alguna idea de negocio, tendrán acceso a lo necesario para darle forma. Mariana Rodríguez, Titular de Amar a Nuevo León.

Rodríguez Cantú también señaló que el espacio busca impulsar el bienestar, desarrollo y autonomía de las mujeres indígenas, además de convertirse en un punto de encuentro para fortalecer los vínculos entre las integrantes de las comunidades.

Félix Arratia destaca espacios para fortalecer los derechos de las mujeres indígenas en Nuevo León

Por su parte, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia Cruz, afirmó que desde la dependencia, a través de la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social, se trabaja para priorizar la atención de los pueblos indígenas.

El funcionario destacó la importancia de garantizar que las mujeres tengan acceso a herramientas educativas, sociales y de desarrollo que les permitan ejercer plenamente sus derechos.

Añadió que los apoyos sociales y los espacios destinados al desarrollo de las mujeres son fundamentales para generar oportunidades que les permitan salir adelante junto con sus familias.

Casa de la Mujer Indígena en Monterrey beneficiará a más de 7 mil mujeres. (Cortesía)

¿Qué servicios ofrecerá la Casa de la Mujer Indígena en Monterrey?

La Casa de la Mujer Indígena busca atender las necesidades de esta población mediante un espacio seguro e incluyente, con servicios de atención integral como apoyo psicológico, asesoría legal, alimentación, salud tradicional y programas de capacitación.

Las actividades estarán orientadas al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo de herramientas que favorezcan la autonomía económica y la participación productiva de las mujeres.

El inmueble cuenta con estacionamiento, oficinas psicológicas, sala de audiencias, área de primer acercamiento, tienda, sala de usos múltiples, espacio para medicina tradicional, cocina-comedor, área de descanso y preparación, fogatero, temazcal, sanitarios y sala de exposiciones, entre otras instalaciones.

Además de brindar atención y servicios, el espacio fungirá como un foro para la preservación, promoción y difusión de las tradiciones, lenguas y expresiones culturales de las comunidades indígenas.