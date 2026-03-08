La secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Karina Barrón, aceptó su responsabilidad por las consecuencias derivadas del conflicto con el senador Waldo Fernández y ofreció una disculpa pública, mientras se desarrolla una audiencia judicial en la que se determinará si será vinculada o no a proceso.

A través de un comunicado, la funcionaria municipal expresó que lamenta los hechos que han generado impacto tanto en el ámbito público como en el personal del legislador, al tiempo que aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer la situación.

Karina Barrón emite disculpa pública por caso con Waldo Fernández

Barrón señaló que los acontecimientos de los últimos días han provocado diversas interpretaciones y versiones en el espacio público, por lo que consideró necesario expresar su postura y asumir la responsabilidad por los efectos que la situación ha generado.

Asimismo, la funcionaria subrayó que su labor dentro del gobierno municipal no está relacionada con los hechos por los que actualmente enfrenta señalamientos legales.

“Ante los hechos que han sido del conocimiento público en los últimos días, considero importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno” Karina Barrón, funcionaria de Monterrey

Por otra parte, aclaró que en ningún momento utilizó su cargo para solicitar favores, ejercer presión o intervenir ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ni ante otras instancias judiciales.

Barrón además se deslindó del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, al señalar que el caso no tiene ninguna relación con la administración municipal ni con decisiones tomadas desde el gobierno local.

En su mensaje, sostuvo que enfrentará el proceso legal con respeto hacia las instituciones y hacia las personas involucradas, confiando en que las autoridades determinarán los hechos conforme a derecho.

“Estoy convencida de que una situación no define a una persona, sino el conjunto de actos que realiza a lo largo de su vida. Por esa razón enfrento este momento con respeto hacia las personas involucradas, hacia la sociedad y hacia las instituciones. Reiterando mi confianza en que el proceso correspondiente permitirá que los hechos se esclarezcan conforme a derecho” Karina Barrón, funcionaria de Monterrey

Karina Barrón se disculpa públicamente con Waldo Fernández (Karina Barrón)

Caso entre Karina Barrón y Waldo Fernández continúa en tribunales

Este sábado se lleva a cabo una audiencia ante un juez federal en la que se analiza si Karina Barrón será vinculada a proceso por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

El caso se originó tras una denuncia presentada por el senador Waldo Fernández, luego de que un juez admitiera revisar el señalamiento en el que se sostiene que la funcionaria habría participado en la presunta organización de una acusación por un supuesto delito de violación durante el periodo de campaña rumbo a las elecciones federales de 2024.

Las autoridades judiciales deberán determinar, con base en los elementos presentados, si existen fundamentos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal.

Mientras tanto, Barrón reiteró su disposición para colaborar con las investigaciones y afirmó que será a través de las vías legales correspondientes donde se esclarezca lo ocurrido.