Karina Barrón, ex funcionaria de Monterrey negó haberse registrado como aspirante a una diputación federal por Morena en el distrito 10 de Nuevo León y denunció que alguien utilizó su nombre sin autorización.

“Circula en redes sociales un supuesto registro en mi nombre como aspirante a una diputación federal. Es falso, no lo realicé, no lo firmé y no autoricé a nadie para hacerlo” Karina Barrón

En un video difundido en sus redes sociales y otros medios de comunicación, donde la actriz y política también alertó sobre presuntas amenazas, actos de vigilancia y el uso de drones cerca de su domicilio.

Barrón aseguró que se está utilizando su nombre de manera apócrifa y reiteró que no realizó ningún trámite para registrar una candidatura con Morena en Nuevo León.

Asimismo, señaló que este no sería un hecho aislado, pues, según explicó, en otras ocasiones se ha utilizado su nombre en documentos falsos que incluso habrían sido enviados a las oficinas de la Presidencia de la República.

¿Cómo era el supuesto registro de Karina Barrón con Morena?

De acuerdo con medios de comunicación locales, en redes sociales circuló un supuesto registro en línea a nombre de Karina Barrón para una diputación federal por Morena.

El documento incluía el nombre de la política, la referencia al partido y el folio 04977-024, además de la fecha del 4 de octubre de 2026.

Horas después de que el documento comenzara a difundirse, Barrón negó su autenticidad y afirmó que no había autorizado el trámite. También señaló que buscaría que se responsabilizara a quien estuviera detrás de estos hechos.

El supuesto registro también circuló en plataformas como Facebook e Instagram.

Karina Barrón denuncia amenazas y presunto espionaje con drones

En el mismo video, Karina Barrón denunció que durante los últimos meses ha recibido amenazas y vivido situaciones de presunto acoso y vigilancia. Según relató, teme por su integridad y la de sus hijos.

La política afirmó que ha sido perseguida y vigilada, e incluso señaló que se habrían utilizado drones para espiar su domicilio.

Además, recordó un episodio anterior en el que, según su testimonio, fue atacada y no pudo defenderse. Ante esta situación, aseguró que esta vez tomará medidas para atender los hechos.

Barrón exigió que dejen de utilizar su nombre con fines políticos con los que, afirmó, no tiene relación, y advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias.

También informó que evalúa la situación junto con su equipo jurídico y responsabilizó públicamente a quien pudiera estar detrás de los presuntos actos de intimidación.

“Hoy hago responsable de lo que pudiera pasarle a mis hijos o a mí, a la persona que está detrás de todo esto”, expresó.