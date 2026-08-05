Karely Ruiz confía en que la Fiscalía de Nuevo León hará justicia por el robo a su casa, luego de que se confirmara la detención de un sospechoso y se recuperara parte de lo sustraído.

La Fiscalía de Nuevo León confirmó la detención de Guillermo “N”, presunto implicado en el robo a Karely Ruiz, ocurrido el pasado 29 de julio en Nuevo León.

Javier Flores Saldívar, fiscal de Nuevo León, reveló que se recuperó parte de lo robado a la casa de Karely Ruiz, valuado en 220 mil pesos.

Karely Ruiz confía en la Fiscalía de Nuevo León tras robo a su casa

Tras confirmarse la detención de un sospechoso del robo a la casa de Karely Ruiz, la famosa se pronunció en Instagram.

Karely Ruiz compartió un fragmento de la conferencia de prensa que ofreció Javier Flores Saldívar, asegurando que tiene confianza en la Fiscalía de Nuevo León: “Se hará justicia y la verdad saldrá a la luz”.

Karely Ruiz confía en la Fiscalía de Nuevo León (Instagram/@karelyruiz)

Javier Flores Saldívar reveló que se logró la detención de Guillermo “N” tras encontrar huellas dactilares que fueron comparadas con la base de datos de la Fiscalía de Nuevo León.

Autoridades giraron una orden de aprehensión contra Guillermo “N”, quien ya tenía antecedentes penales y le hallaron objetos robados a Karely Ruiz durante su detención.

El hombre fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Nuevo León, donde quedó a disposición de un juez de control.

Fiscalía de Nuevo León recuperó parte de lo robado a la casa de Karely Ruiz

Los delincuentes sustrajeron 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas de la casa de Karely Ruiz.

Javier Flores Saldívar refirió que la Fiscalía de Nuevo León ya recuperó parte de lo robado.

Por otra parte, una de las líneas de investigación por el robo a la casa de Karely Ruiz analiza si una persona cercana a ella está involucrada en atraco .

Al parecer, un allegado a la influencer habría ofrecido información que facilitó que los delincuentes ingresaran al inmueble, pero hasta el momento no se ha confirmado.