El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, inauguró la modernización de la Unidad Básica de Rehabilitación San Genaro, aumentando la capacidad de atención integral para pacientes neurológicos y personas con discapacidad.

Junto a familias beneficiadas, el edil encabezó la apertura de la unidad renovada, que ahora brindará atención integral a 200 pacientes con autismo al mes y ofrecerá rehabilitación física a más de 5 mil personas mensualmente, duplicando la capacidad de atención que anteriormente se ofrecía.

Andrés Mijes impulsa inclusión y atención integral en Escobedo

Andrés Mijes destacó que con estas acciones, Escobedo se consolida como el único municipio de Nuevo León que ofrece atención multidisciplinaria, integral y accesible de rehabilitación en un solo espacio, además de impulsar programas de inclusión social, laboral y educativa.

El alcalde señaló que esta modernización refleja una visión de gobierno enfocada en atender a quienes más lo necesitan y ampliar las oportunidades para las familias, más allá de las obras de infraestructura y las inversiones económicas.

Gracias a una inversión de 9.5 millones de pesos, el municipio realizó la ampliación y modernización de las instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación, fortaleciendo significativamente los servicios especializados.

Con ello, la atención al autismo pasará de dos a cuatro terapeutas especializados, aumentando la capacidad de atención mensual.

Escobedo moderniza Unidad Básica de Rehabilitación San Genaro. (Cortesía)

Unidad de rehabilitación en Escobedo ampliará servicios terapéuticos

La rehabilitación física crecerá de 300 a 400 pacientes atendidos, pasando de 2 mil 800 a cerca de 5 mil servicios mensuales, mientras que la terapia acuática multiplicará por cuatro su capacidad de atención.

Además de las terapias multidisciplinarias, consultas especializadas y cámara sensorial, el nuevo espacio permitirá ofrecer hasta 10 mil sesiones terapéuticas al mes.

La administración municipal destacó que esta obra forma parte del crecimiento económico impulsado mediante el modelo de la 4T Norteña, con el que se han atraído más de 5 mil millones de dólares en inversión a Escobedo.

Asimismo, se resaltó que el crecimiento económico debe traducirse en una mejor calidad de vida para las personas, por lo que la remodelación de esta unidad busca garantizar que el desarrollo llegue a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, Escobedo fortalece su estrategia de inclusión y bienestar social, consolidándose como un municipio más humano e incluyente.