Mariana Rodríguez contó en redes sociales una situación en la que Samuel Garcia la hizo llorar, no obstante, no se sabe si es era otra historia de pareja o una promoción velada.

Lo que sí dejó en claro Mariana Rodríguez es que lloró por estar “hormonal” en las últimas semanas de su embarazo y dejó en claro que “es lo máximo mi esposo la verdad”.

Además, termino hablando de los edredones Below Zero que se venden en Costco, por lo que queda duda de si nuevamente fueran promociones velada, como lo ha hecho en el pasado.

“Hace una semana me hizo llorar, pero la verdad es que logré pro hormonal… este vato me esta dando en mis fibras Entre su sarcasmo y mi humor… empecé a llorar” Mariana Rodríguez

¿Mariana Rodríguez contó cuando Samuel Garcia la hizo llorar o era un comercial?

Los reclamos de Samuel García fueron que “me jalaste la colcha toda la noche… aparte dejaste la puerta del baño abierta y me entro luz en la mañana”.

Mariana Rodriguez contó que aunque los reclamos fueron en sarcasmo, ella ha sido considerada pues dejó la puerta abierta para no hacer ruido ahora que se levanta varias veces al baño por la noche pues Samuel Garcia tiene el sueño ligero.

Y sobre la colcha, mostró que hay más opciones de colchas Below Zero en Costco, algunas más frescas para que no le vuelvan a reclamar.

La historia fue recuperada por portales pues esa realidad originalmente la subió días atrás.

Mariana Rodríguez cuenta cuando Samuel García la hizo llorar (Especial )

Mariana Rodríguez en sus últimas semanas de embarazo

Cabe recordar que Mariana Rodríguez está en su último trimestre de su segundo embarazo por lo cual ha expresado que está emocionada e ilusionada.

Se espera que su segunda hija, que se llamará Isabel, nacerá entre julio y agosto de este 2025, después de su primer hija Mariel, que nació en marzo de 2023.

Mariana Rodriguez y otro momento en el que no estuvo al cien en su embarazo

Cabe recordar que en el mes de marzo de este año, Mariana Rodríguez decidió retirarse unos días de redes sociales y no mostrar a su hija Mariel debido a que experimentó una campaña de odio y amenazas de muerte, lo cual le afecto en medio de su embarazo y reconoció que no estaba “al cien”.

En esa ocasión dijo que normalmente no le afectaría pero de fondo estaba todo el odio por promocionar un purificador de aire en medio de una crisis ambiental en Nuevo León.

No obstante, dijo que aún con su actividad en el gobierno seguirá haciendo sus menciones como influencer.