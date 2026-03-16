Durante la mañana de este lunes 16 de marzo, se reportó el desplome de un globo aerostático en Teotihuacán, Estado de México, dejando dos turistas heridos.

Los turistas heridos por el desplome de un globo aerostático en Teotihuacán son un matrimonio originario de Londres en Inglaterra, que fueron atendidos por Protección Civil, para luego ser trasladados a una clínica.

Dos turistas heridos tras desplome en Teotihuacán de un globo aerostático

Un desplome en Teotihuacán de un globo aerostático ha dejado a dos turistas heridos identificados como Clare Wolstenhme, de 43 años, y Nicholas Wright, de 49, quienes resultaron con lesiones.

Al momento del incidente los turistas fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil de Teotihuacán, se sabe que la mujer tuvo que ser trasladada a una clínica particular Juquila, ubicada en la colonia Centro de la zona.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los turistas, pues no se han dado más actualizaciones sobre los hechos en Teotihuacán.

#Nacional | Esta mañana, un globo aerostático que sobrevolaba el Valle de Teotihuacán se desplomó, dejando a dos turistas británicos lesionados, según Protección Civil del Estado de México. El accidente ocurrió antes de las 10:00 horas. pic.twitter.com/W6NW9nPSsv — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) March 16, 2026

Choque con cable de electricidad habría provocado desplome de globo aerostático en Teotihuacán

Según los reportes, choque con cable de electricidad habría causado desplome de globo aerostático en Teotihuacán, luego de que el piloto perdiera el control de la aeronave.

La caída del globo aerostático se dio cercana a un campo de fútbol, en la calle Cruz de la Misión de la comunidad de San Lorenzo Tlalmimilolpan en Teotihuacán.

Además, el choque del globo aerostático con los cables de luz provocó un corto circuito, dejando a la colonia sin electricidad.