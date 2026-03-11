El diputado Glen Villarreal Zambrano presentó ante el Congreso de Nuevo León un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar posibles prácticas de persecución política desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

La solicitud surge tras la reciente vinculación a proceso de la funcionaria Karina “N”, acusada de presuntamente fabricar una carpeta de investigación contra el senador Waldo Fernández González.

Glen Villarreal asegura que enfrentó 21 carpetas de investigación

Durante su intervención, Villarreal señaló que mientras se desempeñaba como vocero de su partido se le abrieron 21 carpetas de investigación, las cuales calificó como inventadas en un contexto de alta confrontación política.

El legislador afirmó que, al sumar las penas potenciales asociadas a esos expedientes, la cifra alcanzaría 298 años de prisión, situación que calificó como desproporcionada.

Incluso comparó ese número con casos de criminales notorios como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Nemesio Oseguera “El Mencho”, al señalar que la cantidad de investigaciones abiertas en su contra resulta incongruente.

Asimismo, advirtió sobre una presunta politización de la procuración de justicia en la entidad, al asegurar que 249 elementos de la Fiscalía estatal estarían afiliados al PRI, lo que, dijo, genera dudas sobre la imparcialidad institucional.

Si a Karina ‘N’ le dieron prisión por fabricar una carpeta, la pregunta es obligada: ¿qué tiene que pasar con quienes me fabricaron veintiuna? Glen Villarreal, Diputado por Movimiento Ciudadano.

Glen Villarreal solicita revisión federal a la Fiscalía de Nuevo León

El legislador explicó que el exhorto busca que la autoridad federal revise el funcionamiento institucional de la Fiscalía estatal y determine si existen patrones de persecución política o uso indebido del sistema penal.

Esto no es una institución de procuración de justicia: es una célula partidista con placas y pistolas, el brazo persecutor de una facción política. Glen Villarreal, Diputado por Movimiento Ciudadano.

El Punto de Acuerdo propone que la Fiscalía General de la República investigue las prácticas institucionales de la Fiscalía de Nuevo León, particularmente en la integración de denuncias y apertura de carpetas de investigación.

Villarreal señaló que el precedente derivado del caso de Karina “N” hace necesario revisar otros expedientes que pudieron haberse integrado bajo circunstancias similares.

El diputado también aclaró que su solicitud no busca interferir en procesos judiciales en curso, sino promover una revisión institucional que permita esclarecer posibles irregularidades y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia.

Finalmente, Villarreal advirtió que si este tipo de situaciones pueden presentarse contra un legislador con visibilidad pública, es importante cuestionar qué podría estar ocurriendo con ciudadanos que no cuentan con tribuna política para defenderse.