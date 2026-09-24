El Gobierno Municipal de Escobedo a cargo de José Antonio Quiroga Chapa realizó un operativo de inspección y vigilancia en distintos establecimientos de compra-venta, con el objetivo de prevenir la comercialización de bienes cuya procedencia no pueda ser acreditada.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante el operativo, personal del Departamento de Inspección y Vigilancia realizó revisiones en establecimientos ubicados en distintos sectores de las colonias Andrés Caballero, Las Malvinas, Fomerrey 52, La Isla, Santa Marta, La Unidad, Palmiras y La Monclovita.

Escobedo suspende establecimientos de compra-venta. (cortesía)

Localizan aproximadamente 200 kilos de cableado

Como resultado de las inspecciones, en uno de los establecimientos fueron localizados aproximadamente 200 kilogramos de cableado que, de acuerdo con lo manifestado en el lugar, correspondería aparentemente a material utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Escobedo suspende establecimientos de compra-venta. (cortesía)

Ante esta situación, se procedió a la suspensión de los establecimientos y se dejaron citatorios para que los responsables acudan ante la autoridad municipal. Los propietarios deberán acreditar la procedencia del material y aclarar su situación ante las autoridades correspondientes.

Escobedo suspende establecimientos de compra-venta. (cortesía)

Escobedo mantendrá operativos de inspección

El Gobierno Municipal de Escobedo informó que continuará realizando este tipo de operativos de manera coordinada con instituciones de seguridad y autoridades competentes.

Las acciones tienen como propósito fortalecer la inspección, prevenir la comercialización de bienes de dudosa procedencia y mantener el cumplimiento de la normatividad en los establecimientos del municipio.