El Gobierno Municipal de Escobedo a cargo de José Antonio Quiroga, y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) formalizaron la firma del comodato de un predio de más de 7 hectáreas para la construcción de una nueva Unidad Académica y una Unidad de Salud del Hospital Universitario.

El terreno se ubica sobre la avenida Águila Real, en la colonia Villa de San Francisco, y permitirá ampliar la oferta educativa de la UANL y acercar servicios médicos especializados a las familias del sector Poniente del municipio.

Escobedo otorga predio a la UANL para construir Unidad Académica y hospital. (cortesía)

Durante el evento, el encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, explicó que el Municipio otorgó el terreno en comodato por un periodo de 99 años, con autorización del Congreso del Estado.

Cada metro de terreno significa espacio para aulas, laboratorios, consultorios, quirófanos y una nueva oportunidad para miles de familias que están en este sector. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

El encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga agregó que el proyecto permitirá acercar servicios educativos y de salud a las familias del sector Poniente.

Escobedo les pide su apoyo, lo hacemos de corazón. Hoy vemos un terreno de más de 7 hectáreas y mañana, muy pronto, veremos médicos, estudiantes y familias beneficiadas. José Antonio Quiroga Chapa, encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo otorga predio a la UANL para construir Unidad Académica y hospital. (cortesía)

UANL proyecta aulas y Hospital Universitario de segundo nivel

El rector de la UANL, Santos Guzmán López, destacó la coordinación entre la Universidad y el Municipio para concretar el proyecto.

Sabemos que el realizar este proyecto requiere continuidad, coordinación y un esfuerzo compartido, por eso seguiremos trabajando de la mano con el Municipio. Gracias por la donación del terreno y por todos los que hicieron posible esto. Seguiremos impulsando una educación pública de calidad. Santos Guzmán López, rector de la UANL

El proyecto contempla la construcción de un edificio de aulas en cinco etapas, además de un Hospital Universitario de segundo nivel con capacidad para 30 camas censables y 10 consultorios.

También se contemplan un área administrativa, cafetería, espacios deportivos, áreas verdes y estacionamiento. El Hospital Universitario ofrecerá atención médica especializada en cirugía general, medicina interna, ginecología, pediatría, medicina familiar y oncología.

Oferta educativa incluirá carreras del área de salud

La nueva unidad académica contempla programas de las facultades de Medicina, Odontología, Enfermería, Salud Pública y Nutrición, además de Organización Deportiva.

También se prevé la participación de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica y la Preparatoria 25. Durante el evento estuvieron presentes el presidente del Patronato Pro Construcción de la Unidad Académica de Escobedo y la Clínica de Salud de la UANL, Carlos Salazar Lomelín, así como el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes.

Escobedo otorga predio a la UANL para construir Unidad Académica y hospital. (cortesía)

Con este proyecto, el predio ubicado en Villa de San Francisco será destinado al desarrollo de infraestructura educativa y médica de la UANL para atender a habitantes del sector Poniente de Escobedo.